¿Por qué Óscar Maydon canceló sus conciertos en México y cómo solicitar el reembolso de boletos?

El artista mexicano Óscar Maydon anunció la cancelación de sus conciertos programados en la Ciudad de México y Guadalajara, que formaban parte de su gira "Rico o Muerto Tour". Las presentaciones estaban previstas para el 6 de junio en el Pepsi Center WTC de la CDMX y el 11 de junio en el Auditorio Telmex de Guadalajara. La promotora Ocesa comunicó que la decisión se debe a "cuestiones de logística ajenas al artista, al recinto y a Ocesa".

A través de un comunicado difundido por Ocesa, el cantante expresó:

"Querida familia: Por razones fuera de mi control, no podré presentarme en las próximas fechas en México. Sé que esto puede ser decepcionante, y créanme que me duele en el alma no poder verlos por ahora. Su apoyo y comprensión significan todo para mí. Lo que viene será aún más grande... Gracias por esperar conmigo, les prometo que valdrá la pena la espera."

¿Cómo será el reembolso de los boletos del concierto de Óscar Maydon?

Ocesa informó que los reembolsos se realizarán automáticamente a las tarjetas utilizadas para la compra en línea. Para quienes adquirieron boletos de forma física, el reembolso podrá solicitarse a partir del 10 de junio en el centro autorizado donde se realizó la compra.

¿Por qué se canceló el concierto de Óscar Maydon?

Aunque la razón oficial es logística, han surgido especulaciones sobre posibles problemas relacionados con la visa de trabajo del artista en Estados Unidos. En abril, la creadora de contenido Chamonic mencionó que Óscar Maydon podría haber sido afectado por nuevas disposiciones migratorias, lo que habría influido en la decisión de cancelar las fechas en México para cumplir con compromisos en el país vecino.

Por el momento, no se ha emitido una declaración oficial que confirme estas especulaciones. Los seguidores del cantante deberán estar atentos a futuras actualizaciones sobre nuevas fechas o eventos relacionados.

