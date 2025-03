¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo?

El 21 de marzo, se celebra una tradición en la que muchas personas regalan flores amarillas como símbolo de amor, esperanza y felicidad. Esta costumbre ha ganado popularidad en los últimos años, llenando redes sociales y calles con este gesto positivo.

De igual manera, el 21 de marzo marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte. / Pixabay |

Origen de regalar flores amarillas el 21 de marzo

El significado de regalar flores amarillas proviene de la telenovela argentina Floricienta (2004), donde la protagonista las asocia con el amor verdadero. Esta escena resonó en una generación y se volvió popular en redes sociales. Cada 21 de marzo, muchas personas comparten imágenes y videos con la canción "Flores Amarillas", consolidando la tradición y convirtiéndola en un fenómeno global que también incluye amistades y seres queridos.

De igual manera, el 21 de marzo marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, una época asociada con el renacer y la fertilidad. Las flores amarillas simbolizan esperanza y optimismo, recordando la alegría y prosperidad del sol. Regalar estas flores es una forma de desear éxito y felicidad, expresando cariño y buenos deseos hacia familiares y amigos.

El significado de regalar flores amarillas proviene de la telenovela argentina Floricienta. / RS |YouTube video player

Letra de la canción 'Flores Amarillas' de Floricienta

Él la estaba esperando con una flor amarilla

Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila

Y el amarillo del Sol iluminaba la esquina

Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides que la vida

Casi nunca está dormida

