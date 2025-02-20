Premio Lo Nuestro 2025: lista completa de ganadores

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2025 celebró a los artistas y proyectos musicales más destacados del año, otorgando más de cuarenta galardones en diversas categorías. Becky G y Carín León fueron los más nominados. La gala, conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía, contó con la participación de numerosas celebridades y actuaciones de artistas como Will Smith, Grupo Frontera, Marc Anthony, Shakira, Belinda, Alejandro Sanz y la Dinastía Aguilar, que homenajeó a Paquita la del Barrio.
Lista completa ganadores de Premio Lo Nuestro 2025
Álbum Del Año - Música Mexicana
AQUÍ HAY PARA LLEVAR - LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO
BOCA CHUECA, VOL.1 - CARÍN LEÓN (GANADOR)
ESQUINAS - BECKY G
JUGANDO A QUE NO PASA NADA - GRUPO FRONTERA
MODUS OPERANDI - INTOCABLE
PA LAS BABY’S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA
PRESENTE - JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
RAÍZ NUNCA ME FUI - LILA DOWNS, NIÑA PASTORI & SOLEDAD
SOY COMO QUIERO SER - LEONARDO AGUILAR
TE LLEVO EN LA SANGRE - ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Canción Mariachi/Ranchera Del Año
CUÉNTAME - MAJO AGUILAR & ALEX FERNÁNDEZ
LA TÓXICA - ALEJANDRO FERNÁNDEZ & ANITTA
LAMENTABLEMENTE - PEPE AGUILAR & CARÍN LEÓN
MI ETERNO AMOR SECRETO - YURIDIA & EDEN MUÑOZ
NECESITO UN SEGUNDO - CHAYANNE
POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR (GANADORES)
Mejor Canción de Música Cristiana
BONITA - DADDY YANKEE (GANADOR)
CONECTATE CONMIGO - GOCHO, REDIMI2, WISIN
HERMOSO MOMENTO-FARRUKO
LIBRE-ALEX CAMPOS
MAMBO 23 -JUAN LUIS GUERRA Y 4:40
PRIMERO NOS AMO- MARCOS WITT
Fusión Música Mexicana Del Año
FIRST LOVE - OSCAR ORTIZ & EDGARDO NUÑEZ
LA DIABLA - XAVI (GANADOR)
MEJORES JORDANS - VICTOR MENDIVIL & ÓSCAR MAYDON
MERCEDES - BECKY G FT. ÓSCAR MAYDON
YA PEDO QUIÉN SABE - GRUPO FRONTERA & CHRISTIAN NODAL
Canción Del Año - Pop
¿CÓMO PASÓ? - ELA TAUBERT (GANADORA)
ABRIL - REIK
FRÍA - ENRIQUE IGLESIAS & YOTUEL
LA_ORIGINAL.MP3 - EMILIA & TINI
LOS DOMINGOS - SEBASTIÁN YATRA
MEJOR QUE AYER - DIEGO TORRES
SANTA MARTA - LUIS FONSI & CARLOS VIVES
VERANO EN NY - MANUEL MEDRANO
Álbum Del Año
BOCA CHUECA, VOL.1 - CARÍN LEÓN
BOLERO - ÁNGELA AGUILAR
ESQUINAS - BECKY G
JUGANDO A QUE NO PASA NADA - GRUPO FRONTERA
LAS MUJERES YA NO LLORAN - SHAKIRA (GANADORA)
LLAMADA PERDIDA - PRINCE ROYCE
LVEU: VIVE LA TUYA...NO LA MIA - MYKE TOWERS
MUEVENSE - MARC ANTHONY
NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA - BAD BUNNY
PA LAS BABY’S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA
Álbum Del Año - Tropical
ASÍ YO SOY - OLGA TAÑÓN
COEXISTENCIA - LUIS FIGUEROA
CUATRO - CAMILO (GANADOR)
DEMASIADO - GENTE DE ZONA
LLAMADA PERDIDA - PRINCE ROYCE
MUEVENSE - MARC ANTHONY
RADIO GÜIRA - JUAN LUIS GUERRA 4.40
RETROMÁNTICO - VÍCTOR MANUELLE
TA MALO - SILVESTRE DANGOND
YO DELUXE - CHRISTIAN ALICEA
Canción Del Año
BUBALU - FEID & REMA
COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS
TU BODA - ÓSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA
LA DIABLA - XAVI
LA FALDA - MYKE TOWERS
PERDONARTE ¿PARA QUÉ? - LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
PRIMERA CITA - CARÍN LEÓN
PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B
SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO - KAROL G (GANADORA)
Canción Del Año - Urbano
BACCARAT - OZUNA
BELLAKEO - PESO PLUMA & ANITTA (GANADORES)
CARBON VRMOR - FARRUKO & SHARO TOWERS
CHULO PT. 2 - BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO
GATA ONLY - FLOYYMENOR & CRIS MJ
LA FALDA - MYKE TOWERS
LA NENA - LYANNO & RAUW ALEJANDRO
OHNANA - KAPO
SANDUNGA - DON OMAR, WISIN & YANDEL
UN PREVIEW - BAD BUNNY
Canción Del Año - Pop/Balada
CORAZÓN EN COMA - CAMILA & EDEN MUÑOZ
FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA - RICKY MARTIN & CHRISTIAN NODAL
LO QUE NOS FALTÓ DECIR - JESSE & JOY (GANADORES)
NO SÉ QUIEN SOY - OLGA TAÑÓN & LENIER
PARA TI - CARLOS RIVERA
QUE VUELVA - KANY GARCÍA & CARLA MORRISON
ROMA - LUIS FONSI & LAURA PAUSINI
SOMOS NOVIOS - ÁNGELA AGUILAR FT. TRIO LOS PANCHOS
Artista Revelación Del Año Femenino - Pop-Rock/Urbano
BELLAKATH
DARUMAS
DAYMÉ AROCENA
ELA TAUBERT (GANADORA)
IREPELUSA
JUDELINE
LETÓN PÉ
MARI
PAOLA GUANCHE
YAMI SAFDIE
Artista Revelación - Música Mexicana
CALLE 24
CHINO PACAS
CODICIADO
EL PADRINITO TOYS
GABITO BALLESTEROS
NETON VEGA
ÓSCAR MAYDON
TITO DOUBLE P
VICTOR MENDIVIL
XAVI (GANADOR)
Artista Pop Masculino Del Año
CARLOS RIVERA (GANADOR)
DANNY OCEAN
LUIS FONSI
MALUMA
MANUEL MEDRANO
PEDRO CAPÓ
Colaboración Del Año - Tropical
CELIA - GENTE DE ZONA & CELIA CRUZ
COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS
EL CABALLITO - FARIANA & ORO SOLIDO
FUERA FUERA - LA INDIA & JACOB FOREVER
LA VIDA ES UNA FIESTA - SERGIO GEORGE & WISIN
NO ES NORMAL - VENESTI, NACHO & MAFFIO
PLIS - CAMILO & EVALUNA MONTANER (GANADORES)
SALSA DE AHORA - MOTIFF, JONATHAN MOLY, LUIS FIGUEROA FT. JIMMY RODRIGUEZ, RONALD
BORJAS & NESTY
TÚ O YO - SILVESTRE DANGOND & CARLOS VIVES
VAMOS A SER FELIZ - OLGA TAÑÓN & CHRISTIAN ALICEA
Colaboración “Crossover” Del Año
2 THE MOON - PITBULL, NE-YO, AFROJACK FT. DJ BUDDHA
CHULA - GRUPO FIRME & DEMI LOVATO
DEGENERE - MYKE TOWERS FT. BENNY BLANCO
IT WAS ALWAYS YOU (SIEMPRE FUISTE TÚ) - CARÍN LEÓN & LEON BRIDGES
PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B (GANADORAS)
TO THE BEAT - DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, REGARD, NATTI NATASHA, SASH!
TONIGHT (BAD BOYS: RIDE OR DIE) - BLACK EYED PEAS & EL ALFA FT. BECKY G
VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA
Colaboración Del Año - Pop-Urbano
BUBALU - FEID & REMA
CALOR - NICKY JAM & BEÉLE
EXTRAÑÁNDOTE - ZHAMIRA ZAMBRANO & JAY WHEELER
LA MISIÓN - PISO 21 & WISIN
OA - ANUEL AA, QUEVEDO, MALUMA FT. MAMBO KINGZ & DJ LUIAN
PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B (GANADORAS)
Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
ALEJANDRO FERNÁNDEZ
CARÍN LEÓN (GANADOR)
CHRISTIAN NODAL
GABITO BALLESTEROS
JUNIOR H
LEONARDO AGUILAR
PEPE AGUILAR
PESO PLUMA
XAVI
ÓSCAR MAYDON
Canción Del Año - Música Mexicana
BUSCÁNDOLE A LA SUERTE - JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
DE LUNES A LUNES - GRUPO FRONTERA & MANUEL TURIZO
LA BODA - ÓSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA
LA DIABLA - XAVI
LA INTENCIÓN - CHRISTIAN NODAL & PESO PLUMA
OBSESIÓN - INTOCABLE
PERDONARTE ¿PARA QUÉ? - LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
PRIMERA CITA - CARÍN LEÓN (GANADOR)
VAS A QUERER VOLVER - BANDA LOS RECODITOS
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