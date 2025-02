Premio Lo Nuestro 2025: lista completa de ganadores

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2025 celebró a los artistas y proyectos musicales más destacados del año, otorgando más de cuarenta galardones en diversas categorías. Becky G y Carín León fueron los más nominados. La gala, conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía, contó con la participación de numerosas celebridades y actuaciones de artistas como Will Smith, Grupo Frontera, Marc Anthony, Shakira, Belinda, Alejandro Sanz y la Dinastía Aguilar, que homenajeó a Paquita la del Barrio.

Lista completa ganadores de Premio Lo Nuestro 2025

Álbum Del Año - Música Mexicana

AQUÍ HAY PARA LLEVAR - LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO

BOCA CHUECA, VOL.1 - CARÍN LEÓN (GANADOR)

ESQUINAS - BECKY G

JUGANDO A QUE NO PASA NADA - GRUPO FRONTERA

MODUS OPERANDI - INTOCABLE

PA LAS BABY’S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA

PRESENTE - JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA

RAÍZ NUNCA ME FUI - LILA DOWNS, NIÑA PASTORI & SOLEDAD

SOY COMO QUIERO SER - LEONARDO AGUILAR

TE LLEVO EN LA SANGRE - ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Carín León se galardona por mejor álbum del año. / IG: Premios Lo Nuestro |

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

CUÉNTAME - MAJO AGUILAR & ALEX FERNÁNDEZ

LA TÓXICA - ALEJANDRO FERNÁNDEZ & ANITTA

LAMENTABLEMENTE - PEPE AGUILAR & CARÍN LEÓN

MI ETERNO AMOR SECRETO - YURIDIA & EDEN MUÑOZ

NECESITO UN SEGUNDO - CHAYANNE

POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR (GANADORES)

Mejor Canción de Música Cristiana

BONITA - DADDY YANKEE (GANADOR)

CONECTATE CONMIGO - GOCHO, REDIMI2, WISIN

HERMOSO MOMENTO-FARRUKO

LIBRE-ALEX CAMPOS

MAMBO 23 -JUAN LUIS GUERRA Y 4:40

PRIMERO NOS AMO- MARCOS WITT

Fusión Música Mexicana Del Año

FIRST LOVE - OSCAR ORTIZ & EDGARDO NUÑEZ

LA DIABLA - XAVI (GANADOR)

MEJORES JORDANS - VICTOR MENDIVIL & ÓSCAR MAYDON

MERCEDES - BECKY G FT. ÓSCAR MAYDON

YA PEDO QUIÉN SABE - GRUPO FRONTERA & CHRISTIAN NODAL

Canción Del Año - Pop

¿CÓMO PASÓ? - ELA TAUBERT (GANADORA)

ABRIL - REIK

FRÍA - ENRIQUE IGLESIAS & YOTUEL

LA_ORIGINAL.MP3 - EMILIA & TINI

LOS DOMINGOS - SEBASTIÁN YATRA

MEJOR QUE AYER - DIEGO TORRES

SANTA MARTA - LUIS FONSI & CARLOS VIVES

VERANO EN NY - MANUEL MEDRANO

Álbum Del Año

BOCA CHUECA, VOL.1 - CARÍN LEÓN

BOLERO - ÁNGELA AGUILAR

ESQUINAS - BECKY G

JUGANDO A QUE NO PASA NADA - GRUPO FRONTERA

LAS MUJERES YA NO LLORAN - SHAKIRA (GANADORA)

LLAMADA PERDIDA - PRINCE ROYCE

LVEU: VIVE LA TUYA...NO LA MIA - MYKE TOWERS

MUEVENSE - MARC ANTHONY

NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA - BAD BUNNY

PA LAS BABY’S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA

Shakira se galardona por el mejor álbum del año. / IG Premio Lo Nuestro |

Álbum Del Año - Tropical

ASÍ YO SOY - OLGA TAÑÓN

COEXISTENCIA - LUIS FIGUEROA

CUATRO - CAMILO (GANADOR)

DEMASIADO - GENTE DE ZONA

LLAMADA PERDIDA - PRINCE ROYCE

MUEVENSE - MARC ANTHONY

RADIO GÜIRA - JUAN LUIS GUERRA 4.40

RETROMÁNTICO - VÍCTOR MANUELLE

TA MALO - SILVESTRE DANGOND

YO DELUXE - CHRISTIAN ALICEA

Canción Del Año

BUBALU - FEID & REMA

COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS

TU BODA - ÓSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA

LA DIABLA - XAVI

LA FALDA - MYKE TOWERS

PERDONARTE ¿PARA QUÉ? - LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA

POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR

PRIMERA CITA - CARÍN LEÓN

PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B

SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO - KAROL G (GANADORA)

Canción Del Año - Urbano

BACCARAT - OZUNA

BELLAKEO - PESO PLUMA & ANITTA (GANADORES)

CARBON VRMOR - FARRUKO & SHARO TOWERS

CHULO PT. 2 - BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO

GATA ONLY - FLOYYMENOR & CRIS MJ

LA FALDA - MYKE TOWERS

LA NENA - LYANNO & RAUW ALEJANDRO

OHNANA - KAPO

SANDUNGA - DON OMAR, WISIN & YANDEL

UN PREVIEW - BAD BUNNY

Canción Del Año - Pop/Balada

CORAZÓN EN COMA - CAMILA & EDEN MUÑOZ

FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA - RICKY MARTIN & CHRISTIAN NODAL

LO QUE NOS FALTÓ DECIR - JESSE & JOY (GANADORES)

NO SÉ QUIEN SOY - OLGA TAÑÓN & LENIER

PARA TI - CARLOS RIVERA

QUE VUELVA - KANY GARCÍA & CARLA MORRISON

ROMA - LUIS FONSI & LAURA PAUSINI

SOMOS NOVIOS - ÁNGELA AGUILAR FT. TRIO LOS PANCHOS

Artista Revelación Del Año Femenino - Pop-Rock/Urbano

BELLAKATH

DARUMAS

DAYMÉ AROCENA

ELA TAUBERT (GANADORA)

IREPELUSA

JUDELINE

LETÓN PÉ

MARI

PAOLA GUANCHE

YAMI SAFDIE

Artista Revelación - Música Mexicana

CALLE 24

CHINO PACAS

CODICIADO

EL PADRINITO TOYS

GABITO BALLESTEROS

NETON VEGA

ÓSCAR MAYDON

TITO DOUBLE P

VICTOR MENDIVIL

XAVI (GANADOR)

Artista Pop Masculino Del Año

CARLOS RIVERA (GANADOR)

DANNY OCEAN

LUIS FONSI

MALUMA

MANUEL MEDRANO

PEDRO CAPÓ

Colaboración Del Año - Tropical

CELIA - GENTE DE ZONA & CELIA CRUZ

COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS

EL CABALLITO - FARIANA & ORO SOLIDO

FUERA FUERA - LA INDIA & JACOB FOREVER

LA VIDA ES UNA FIESTA - SERGIO GEORGE & WISIN

NO ES NORMAL - VENESTI, NACHO & MAFFIO

PLIS - CAMILO & EVALUNA MONTANER (GANADORES)

SALSA DE AHORA - MOTIFF, JONATHAN MOLY, LUIS FIGUEROA FT. JIMMY RODRIGUEZ, RONALD

BORJAS & NESTY

TÚ O YO - SILVESTRE DANGOND & CARLOS VIVES

VAMOS A SER FELIZ - OLGA TAÑÓN & CHRISTIAN ALICEA

Colaboración “Crossover” Del Año

2 THE MOON - PITBULL, NE-YO, AFROJACK FT. DJ BUDDHA

CHULA - GRUPO FIRME & DEMI LOVATO

DEGENERE - MYKE TOWERS FT. BENNY BLANCO

IT WAS ALWAYS YOU (SIEMPRE FUISTE TÚ) - CARÍN LEÓN & LEON BRIDGES

PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B (GANADORAS)

TO THE BEAT - DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, REGARD, NATTI NATASHA, SASH!

TONIGHT (BAD BOYS: RIDE OR DIE) - BLACK EYED PEAS & EL ALFA FT. BECKY G

VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA

Colaboración Del Año - Pop-Urbano

BUBALU - FEID & REMA

CALOR - NICKY JAM & BEÉLE

EXTRAÑÁNDOTE - ZHAMIRA ZAMBRANO & JAY WHEELER

LA MISIÓN - PISO 21 & WISIN

OA - ANUEL AA, QUEVEDO, MALUMA FT. MAMBO KINGZ & DJ LUIAN

PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B (GANADORAS)

Artista Masculino Del Año - Música Mexicana

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

CARÍN LEÓN (GANADOR)

CHRISTIAN NODAL

GABITO BALLESTEROS

JUNIOR H

LEONARDO AGUILAR

PEPE AGUILAR

PESO PLUMA

XAVI

ÓSCAR MAYDON

Canción Del Año - Música Mexicana

BUSCÁNDOLE A LA SUERTE - JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA

DE LUNES A LUNES - GRUPO FRONTERA & MANUEL TURIZO

LA BODA - ÓSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA

LA DIABLA - XAVI

LA INTENCIÓN - CHRISTIAN NODAL & PESO PLUMA

OBSESIÓN - INTOCABLE

PERDONARTE ¿PARA QUÉ? - LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA

POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR

PRIMERA CITA - CARÍN LEÓN (GANADOR)

VAS A QUERER VOLVER - BANDA LOS RECODITOS

