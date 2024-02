La película "La Sociedad de la Nieve" dirigida por Juan Antonio Bayona, ganó el Premio Goya a la Mejor Película del Año en la 38ª edición de los Premios Goya. La película narra la trágica historia del equipo de rugby uruguayo en los Andes en 1972 y se ha convertido en una de las películas más destacadas del año.

El filme ganó múltiples premios en categorías como montaje, dirección de fotografía, dirección de arte, dirección de producción, música original, sonido, vestuario, efectos especiales, maquillaje y peluquería.

Matias Recalt, actor argentino, ganó el premio al Mejor actor revelación

Matías Recalt, actor argentino, ganó el premio como Mejor Actor Revelación en una película española. Varios premiados agradecieron a Netflix por respaldar la producción. La ceremonia incluyó actuaciones musicales destacadas y se destacó el éxito de la película "La Sociedad de la Nieve".

A continuación, la lista de premiados en la 38va edición de los Premios Goya, entregados en Valladolid, España:

Película: “La sociedad de la nieve”.

-Director: J.A. Bayona por “La sociedad de la nieve”.

-Actor: David Verdaguer por “Saben aquell”.

-Actriz: Malena Alterio por “Que nadie duerma”.

Actor de reparto: José Coronado por “Cerrar los ojos”.

-Actriz de reparto: Ane Gabarain por “20.000 especies de abejas”.

-Dirección novel: Estibaliz Urresola por “20.000 especies de abejas”.

-Actor revelación: Matías Recalt por “La sociedad de la nieve”.

-Actriz revelación: Janet Novás por “O corno”.

-Película iberoamericana: “La memoria infinita” (Chile).

-Película europea: “Anatomía de una caída”.

-Goya de Honor: Juan Mariné.

-Goya Internacional: Sigourney Weaver.

-Música original: “La sociedad de la nieve”

-Canción original: “Yo solo quiero amor” de “Te estoy amando locamente”.

-Guion original: Estibaliz Urresola por “20.000 especies de abejas”.

-Guion adaptado: Pablo Berger por “Robot dreams”.

-Película de animación: “Robot dreams”.

-Dirección de producción: “La sociedad de la nieve”.

-Dirección de fotografía: “La sociedad de la nieve”.

-Montaje: “La sociedad de la nieve”.

-Dirección artística: “La sociedad de la nieve”.

-Diseño de vestuario: “La sociedad de la nieve”.

-Maquillaje y peluquería: “La sociedad de la nieve”.

-Sonido: “La sociedad de la nieve”.

-Efectos especiales: “La sociedad de la nieve”.

-Película documental: “Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias”.

-Cortometraje de ficción: “Aunque es de noche”.

-Cortometraje documental: “Ava”.

-Cortometraje de animación: “To bird or not to bird”

