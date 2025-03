Premios Oscar 2025: Estos son los favoritos según las casas de apuestas

La mayor premiación a lo mejor del cine llega este domingo 2 de marzo, y seguramente ya tienes a tus favoritos para ganar el Oscar.

Este evento, también es seguido por los amantes de las apuestas, por lo que si ya tienes a tus favoritos y te gustan las apuestas esto te puede interesar. Aquí te compartimos toda la información que necesites si quieres apostar por tus favoritos a ganar el Oscar.

¿Cómo apostar en los Óscars 2025?

La 97ª Ceremonia de los Premios Óscar, es organizada como todos los años por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

La mayoría de las casas de apuestas abren nuevas categorías y mercados de apuestas para que toda aquella persona interesada y conocedora del cine pueda seleccionar a quién considera que será la ganadora mientras que la persona recibe su premio por haber apostado.

23 premios en totales se darán en la noche del domingo, por lo que las operadoras han puesto a disposición de sus usuarios los mercados de apuestas por cada una de ellas para elegir a los ganadores.

¿Quiénes son los favoritos a ganar?

La categoría más importante de la noche es la más esperada y muy reñida, por lo tanto, esta decisión puede variar un poco con respecto a lo que la mayoría del público piensa.

Mejor película

La favorita para la mayoría de las casas de apuesta es Anora, sin embargo, Cónclave puede dar la sorpresa de la noche y llevarse la estatuilla.

Mejor actor

En cuanto a mejor actor principal, el favorito es el actor Adrien Brody por su interpretación como László Tóth en The Brutalist y parece ser que Timothee Chalamet podría dar la sorpresa.

Mejor actriz

Demi Moore es la actriz favorita a ganar por su protagónico en The Substance, aunque la protagonista de Anora podría arrebatarle el premio.

A continuación te compartimos los mercados que se basan en los resultados finales por cada película o por sucesos inesperados que puedan ocurrir durante la ceremonia.

La casa de apuestas, Novibet ofrece apuestas al Over o Under de acuerdo con el número de premios que obtendrá en total cada una de las películas, es decir, si la película favorita a ganar el mayor número de estatuillas para esta casa de apuestas es Anora y The Brutalist por lo que su mercado específicamente es apostar al Over 3.5 o al Under 3.5 para cada una de ellas.

Si estas seguro que una película se llevará a mejor dirección y mejor película, 1xBet ofrece esta opción para poder incluir dentro de tus apuestas combinadas.

Mercados poco usuales como:

Habrá un error al mencionar a un ganador durante la ceremonia.

Habrá un tropiezo de algún ganador al subir al escenario para recibir el premio.

A algún ganador se le caerá una estatuilla en el escenario.

Ariana Grande o Cynthia Erivo ganarán un Óscar.

¿Qué película ganará el mayor número de premios?

Por último, aquí te compartimos dónde ver los Oscars:

Televisión Abierta: Azteca 7 transmitirá la ceremonia en vivo, incluyendo la cobertura de la alfombra roja desde las 17:00 horas.

Televisión de Paga: El canal TNT ofrecerá la transmisión en vivo para toda Latinoamérica.

Plataforma de Streaming: La ceremonia estará disponible en la plataforma Max (antes HBO Max).

