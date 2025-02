Grupo Firme sobre su cancelación en el Carnaval de Mazatlán: “Los que vayan cuídense”

En días pasados, Grupo Firme tuvo que cancelar su participación en el Carnaval de Mazatlán luego de que fuera amenazado con una narcomanta por un grupo criminal si decidían presentarse el próximo 1 de marzo.

Al respecto, Eduin Caz reacción, primero, a las especulaciones de que no habían vendido boletos y que por eso mejor abandonaban las festividades del puerto.

Las amenazas llegaron hasta la persona que pone las luces / FB: @GrupoFirmeOficial|

“Toda la gira sigue igual. Si cancelé no es porque no vendí boletos. Pregunten, tenía todo vendido gracias a Dios. Pero tampoco quiero poner en riesgo a mis compañeros de trabajo. Al de las luces que fue muy mencionado aunque ustedes se burlen, acá el equipo no sintió lo mismo", expresó.

Grupo Firme cuestiona seguridad

El cantante, por medio de sus redes, aseguró que el gobierno de Sinaloa puede resguardar la seguridad de todo el público, pero una vez pasando el Carnaval de Mazatlán las cosas volverían a lo mismo, por lo que pidió a la gente tener cuidado.

Grupo Firme no quiso arriesgar la vida de sus seguidores y de su equipo / FB: @GrupoFirmeOficial|

“Los que vayan al carnaval cuídense mucho. El gobierno es la mera ver$%** y va a tener todo blindado, pero ¿y después? Es por eso que no me animé a estar, ahí les pido una disculpa de antemano. Pero primero Dios cuando esto se calme trataré de regresar”, expuso.

Al final, el líder de Grupo Firme pidió a sus seguidores y público en general no hacerle caso a cuentas falsas que están surgiendo en las redes sociales.

Grupo Firme asegura que su gira continúa a pesar de las amenazas / FB: @GrupoFirmeOficial|

