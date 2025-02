VIDEO: Los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelenskyy pelean en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump cortó este viernes abruptamente las conversaciones con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la Oficina Oval, a quien le gritó acusándole de “jugar con millones de vidas” y de arriesgar el inicio de una Tercera Guerra Mundial.

El republicano criticó al ucraniano por mostrarse “irrespetuoso”. Ambos líderes planeaban firmar un acuerdo y sostener una conferencia de prensa conjunta. En cambio, Zelenskyy abandonó la Casa Blanca sin firmar el acuerdo.

Los últimos 10 minutos del encuentro, que duró casi 45 minutos, se convirtieron en un tenso intercambio entre Trump, el vicepresidente JD Vance y Volodymyr, quien había instado a mirar con escepticismo el compromiso de Rusia con la diplomacia, citando los años de compromisos incumplidos de Moscú en el escenario global.

Trump consideró una falta de respeto la actitud de Volodymyr Zelenskyy / Redes Sociales|

Así empezó la pelea entre Trump y Zelenskyy

Todo comenzó cuando Vance le dijo a Zelenskyy: “Señor presidente, con todo respeto, creo que es una falta de respeto venir a la Oficina Oval a tratar de litigar esto frente a los medios estadounidenses”.

Zelenskyy intentó objetar, lo que llevó a Trump a alzar la voz y decir: “Está jugando con las vidas de millones de personas”.

“Está jugando con la Tercera Guerra Mundial, y lo que hace es muy irrespetuoso para el país, este país que le ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dice que debería haberlo hecho”, exclamó con fuerza Trump.

Fue una asombrosa muestra de antagonismo abierto en la Oficina Oval, un escenario más conocido por sus solemnes encuentros diplomáticos. Trump dejó al descubierto sus esfuerzos por coaccionar a Zelenskyy para que acepte dar a Estados Unidos una participación en los valiosos minerales de su país y presionarlo para alcanzar una resolución diplomática de la guerra según los términos del líder estadounidense.

Trump acusó Zelenskyy de detonar una Tercera Guerra Mundial / Redes Sociales|

Estados Unidos apoyaría a Ucrania

Antes, en la reunión, Trump dijo que Estados Unidos seguiría proporcionando asistencia militar a Ucrania, pero expresó su esperanza de que no se enviara demasiada. “No esperamos enviar muchas armas”, dijo Trump. “Esperamos que la guerra termine para poder hacer otras cosas”.

Trump insinuó que Zelenskyy no estaba en posición de exigir concesiones. “No está en una buena posición. No tiene las cartas ahora mismo”, le dijo señalándolo con el dedo. “Con nosotros, usted empieza a tener cartas”.

También acusó a el mandatario ucraniano de “faltarle al respeto” a Estados Unidos. “Va a ser muy difícil hacer negocios así”, señaló mientras ambos líderes hablaban al mismo tiempo sobre el anterior apoyo internacional a Ucrania.

“De nuevo, simplemente agradezca”, interrumpió Vance a Zelenskyy, criticándolo por litigar “desacuerdos” frente a la prensa. Sin embargo, Trump sugirió que no le incomodaba el drama. “Creo que es bueno que el pueblo estadounidense vea lo que está pasando”, añadió.

Volodymyr Zelenskyy se retiró de la Casa Blanca sin firmar un acuerdo con EU / Redes Sociales|

“No está actuando para nada agradecido”, expresó Trump, antes de agregar, “Esto va a ser grandioso para la televisión”.

Las duras palabras se produjeron en un momento crucial y precario para Ucrania. Volodymyr planeaba tratar de convencer a la Casa Blanca de proporcionar algún tipo de respaldo para la seguridad de Ucrania contra cualquier futura agresión rusa.

Se esperaba que Zelenskyy firmara un histórico acuerdo económico con Estados Unidos, destinado a financiar la reconstrucción de Ucrania dañada por la guerra, un acuerdo que uniría estrechamente a los dos países durante años.

El acuerdo, que se consideraba un paso hacia el fin de la guerra, se mencionaba la importancia de la seguridad de Ucrania. En la reunión, antes de que se caldearan los ánimos, Trump dijo que el acuerdo se firmaría pronto en la Sala Este de la Casa Blanca.

AQUÍ EL VIDEO

Vaya momento incómodo en la Casa Blanca…



Trump a Zelensky: “está apostando la vida de millones. Está jugando con la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial”.



JD Vance a Zelensky: "Creo que es una falta de respeto que usted venga a la Oficina Oval y trate de litigar esto… pic.twitter.com/ebkQ9pI5fO — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) February 28, 2025

