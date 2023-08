Presentan Ellas Soy Yo, la polémica y esperada serie de Gloria Trevi

Ellas Soy Yo, la tan esperada y polémica bioserie de Gloria Trevi, promete ser un rotundo éxito. Su estreno está programado para el próximo viernes 11 de agosto en Vix, y este martes tuvo lugar una espectacular presentación en el foro 2 de Televisa.

En San Ángel, se congregó una gran cantidad de medios nacionales que fueron recibidos en una alfombra roja por la productora Carla Estrada. Ella fue la elegida por la cantante mexicana para revelar detalles que nunca antes había querido abordar acerca de su vida.

A lo largo de 50 capítulos, la serie repasará los inicios de Gloria Trevi, su adolescencia, la fama, su paso por la cárcel y los dolores más profundos que experimentó al ser juzgada.

Fueron 9 meses de grabaciones para que Ellas Soy Yo viera la luz y, según palabras de la productora, fue un reto desafiante: “No me dio miedo producir esta serie, me dio pavor porque tenía en mis manos una enorme responsabilidad por la confianza que Gloria depositó en mí y en las chicas que se abrieron para contar esta historia de resiliencia”.

“Sinceramente, no todo fue alegría y regocijo; también hubo lágrimas y no fue fácil. En muchos momentos, tuvimos que detener las grabaciones porque no podíamos seguir y necesitábamos espacio. Gloria comparte esta historia no para hacerse famosa, no la comparte porque salió enojada de la cárcel o por rencor. La comparte desde el éxito con el propósito de ayudar a las personas y abrirnos los ojos”, comentó Estrada.

Las elegidas para interpretar a Gloria

Encontrar a las actrices que encarnarían a Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz fue uno de los mayores retos y conflictos para la producción. Finalmente, a través de un exhaustivo casting, encontraron a una joven revelación llamada Regina Villaverde, quien la interpretará desde los 14 hasta los 21 años.

Posteriormente, será la talentosa actriz venezolana Scarlet Gruber, en su primer papel protagónico, la que dará vida a Gloria. Se mostró agradecida por esta oportunidad: “El tiempo de Dios es perfecto y todo llega en su debido momento. Estoy feliz y muy orgullosa del trabajo. No pueden dejar de ver la serie”.

El actor Jorge Poza personificará a “César Augusto Londoño”, y aunque en un principio rechazó la oferta para interpretar a un personaje tan polémico y oscuro inspirado en el productor musical, finalmente decidió aceptarlo. Hoy se siente orgulloso de este trabajo que logró desarrollar y será uno de los más ovacionados.

La historia fue escrita por Eric Vonn, Lele Portas y Marco Tulio Socorro.

La productora nunca se sintió limitada por la estrella mexicana, ya que una vez que dio el sí, todo fluyó: “Ella jamás nos dijo: ‘esto no lo digas’. La verdad es que ahora la admiro más”.

Conseguir que esta bioserie se estrenara llevó un largo tiempo, pues Estrada compartió que la artista se negaba a hablar sobre lo que vivió hasta que, con su ayuda, logró hacer catarsis. Recordemos que Gloria fue detenida junto con su productor musical en Brasil en el año 2000, acusada de corrupción de menores y absuelta en septiembre de 2004.

La presentación a la prensa de Ellas Soy Yo también estuvo engalanada por la presencia de: Ingrid Martz, Norma Herrera, Lupita Sandoval, Alberto Estrella, Patzi, Graciela Mauri, Felicia Mercado, entre otros.

