Profeco reprueba refrescos: irregularidades en contenido, información comercial y azúcares añadidos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un estudio de calidad de refrescos y varios de ellos fueron reprobados, incluyendo a Jarritos, que acaba de lanzar una colaboración con tenis Nike, así como a Chaparritas, el favorito de Guillermo del Toro.

Los refrescos son bebidas azucaradas, lo que significa que contienen azúcar añadida u otros edulcorantes (jarabe de maíz de alta fructosa, sacarosa, concentrados de zumo de frutas, etc.). Aunque forman parte de la vida cotidiana, un consumo excesivo puede tener consecuencias para la salud.

Este nuevo análisis, realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor en el periodo del 28 de noviembre de 2022 al 15 de marzo de 2023, forma parte de la edición de mayo de la Revista del Consumidor.

Jarritos x Nike SB collection is coming May 6th pic.twitter.com/5sTH4BhqNG — Sneaker News (@SneakerNews) April 24, 2023

Profeco dio un adelanto del estudio en un comunicado en el que explicó que se analizaron 46 productos para determinar su contenido de azúcares, cafeína y edulcorantes no calóricos, así como su información comercial. Se encontró que:

22 productos contienen azúcares y edulcorantes no calóricos

8 productos sólo contienen azúcares

15 productos son sin calorías

1 producto es bajo en calorías

Aunque todos los productos analizados cumplieron con la calidad sanitaria, Profeco encontró varias irregularidades.

Lista de refrescos reprobados por Profeco

Incumplen contenido neto

Según un adelanto del estudio, 3 refrescos no cumplieron con el contenido neto declarado en una unidad:

JUMEX Naranjada Frutzzo, bebida carbonatada mineralizada sabor naranja en presentación de 600 ml

Zing, refresco carbonatado sabor naranja sin calorías presentación de 3.3 litros

Ameyal, refresco sabor fresa kiwi en presentación de 2 litros

Información comercial engañosa

Profeco explicó que varios productos tienen irregularidades en su información comercial:

4 productos tienen leyendas que no se comprueban técnicamente

2 productos presentan leyendas que pueden inducir a error respecto a sus características

3 productos ostentan la Contraseña Oficial ‘NOM 218’ y no demuestran su cumplimiento.

En particular, se ha hablado de estas 4 marcas, aunque el estudio completo se publicará hasta mayo:

La Crox, Sparkling water Orange naturally essenced (355 ml): según el comunicado, no tiene información comercial en idioma español, lo cual incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 ‘Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria’.

Sisi: según ha dicho Ricardo Sheffield, titular de Profeco, se encontró que esta marca tiene un edulcorante calórico cuya cantidad no informa correctamente.

Ameyal de Mundet: además de incumplir en contenido, esta marca no tiene frutas, pero su etiqueta es engañosa al colocar una fresa y un kiwi, según Sheffield.

