Protestaron con 'besotón' frente a Six Flags tras discriminación a pareja

A través de redes sociales se hizo viral la denuncia de una pareja de la Comunidad LGBT+ que sufrió discriminación por parte del personal de Six Flags México. En las publicaciones del usuario se puede leer que se les prohibió darse un beso a él y a su pareja con el argumento de ser un 'parque familiar'.

Gracias a esto la Comunidad LGBT+ convocó una protesta a las afueras del parque de diversiones con el nombre 'Besotón Contra la Homofobia', misma que comenzó la tarde de este jueves.

Al rededor de 70 parejas se unieron en la lucha contra la discriminación que sufrieron los hombres y solicitaron hablar con algún directivo del parque; sin embargo, al no recibir una respuesta por parte de los mismos procedieron a cerrar la calle hasta que lo lograran.

Las personas que acudieron a la protesta también comenzaron a besarse en las puertas de acceso de Six Flags como otra señal de protesta; no obstante comenzaron a recibir agresiones por parte de los automovilistas quienes no podían continuar con su camino.

Six Flags emitió un comunicado en el que argumentaba que era una política del parque que ya fue eliminada; sin embargo, los usuarios en redes criticaron la postura que tomaron.

