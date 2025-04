¿Puedes perder tu licencia de conducir permanente en CDMX? Conoce las infracciones que podrían cancelarla​

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) ha establecido que, aunque la licencia de conducir permanente no requiere renovación periódica, no es irrevocable. Existen infracciones específicas que pueden resultar en la revocación de este documento. ​

Entre las principales causas que pueden conducir a la cancelación de una licencia de conducir se encuentran las siguientes:

1. Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: Ser sancionado en dos ocasiones dentro de un período de un año por esta infracción puede resultar en la cancelación definitiva de la licencia.

2. Causar accidentes con víctimas graves o mortales: La responsabilidad en siniestros de tal magnitud constituye un motivo suficiente para la revocación de la licencia.

3. Invasión de carriles confinados: El uso indebido de carriles exclusivos para el transporte público se considera una infracción grave.

4. Reincidencia en infracciones: La acumulación de múltiples sanciones por violaciones al reglamento de tránsito puede derivar en la pérdida del documento de licencia.

5. Falsificación de documentos: La presentación de información o documentos falsos con el fin de obtener la licencia es una causa directa de cancelación.

6. Causar daños al mobiliario urbano: Dañar la infraestructura urbana también puede ser motivo de sanciones severas.

La Semovi puede suspender temporalmente la licencia por acumulación de infracciones o daños a terceros no compensados, con periodos de seis meses a tres años.

¿Cómo evitar la cancelación de tu licencia permanente?

Para mantener tu licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, es esencial: respetar las normas de tránsito, no conducir bajo influencias, evitar reincidir en infracciones y pagar multas a tiempo, no usar carriles exclusivos sin autorización, no proporcionar información falsa o documentos falsificados, y asumir la responsabilidad por daños al mobiliario urbano.

Para más información sobre trámites y regulaciones, visita el portal oficial de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México: https://www.semovi.cdmx.gob.mx.

