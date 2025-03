¿Qué actor será el encargado de interpretar a ‘Dewey’ en ‘Malcolm el de en medio’?

En redes sociales la noticia del regreso de la famosa serie ‘Malcolm, el de en medio’ ha encabezado las tendencias y noticias debido a que es una serie emblemática y querida en los últimos años, sin embargo, se ha revelado una noticia que tiene a los seguidores decepcionados.

Se confirmó que Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey en la serie original, no regresará en la nueva producción y será reemplazado por el joven actor Caleb Ellsworth-Clark.

The Hollywood Reporter, también confirmaron que Christopher Masterson y Justin Berfield sí retomarán sus papeles como Francis y Reese, por lo que, al menos una parte de los hermanos originales de Malcolm sí estará completa para estos nuevos cuatro episodios que servirán como secuela de la serie original.

Anthony Timpano, interpretará a Jamie ahora de adulto, y Vaughan Murrae, quien será la hija menor de Hal y Lois, revelando así que el bebé que esperaban en el último capítulo de la serie no era más que una niña, siendo la primera dentro de una familia llena de hermanos.

Disney, será el encargado de traer la querida serie y aunque aún no tiene una fecha de estreno, la premisa nos mostrará nuevamente a Malcolm como protagonista, Hal y Lois le piden que se presente a su 40° aniversario de bodas.

Erik Per Sullivan no regresa a Malcolm, el de en medio

La participación de Erik Per Sullivan siempre fue estuvo en duda, al grado de que se especulaba que el personaje sería eliminado del guión bajo un argumento narrativo.

Aunque no hay información confirmada del porque Erik Per Sullivan no regresará como Dewey en el revival de Malcolm, el de en medio, es muy probable que se deba a que el actor ya no se dedica formalmente a nada relacionado con el mundo del espectáculo, pues desde hace 15 años decidió alejarse de las cámaras para llevar una vida mucho más tranquila.

De hecho, poco se sabe de Erik tras su paso por Malcolm y su salida del mundo del entretenimiento, siendo un misterio cuál es su ocupación actual.

