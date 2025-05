¿Qué enfermedad tiene la esposa de Emmanuel? El cantante rompió en llanto

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

En redes sociales se ha vuelto tendencia un emotivo momento que se vivió en el programa de Televisa Juego de Voces, cuando el cantante Emmanuel rompió en llanto al hablar sobre la enfermedad que padece su esposa, Mercedes Alemán.

Con motivo del Día de la Madre, celebrado el pasado fin de semana, Emmanuel, junto a sus hijos Giovana y el también cantante Alexander Acha, rindió un homenaje a su esposa, quien desde hace unos años sufre una enfermedad crónico-degenerativa.

Emmanuel y dos de sus hijos le rindieron un homenaje a su esposa Mercedes Alemán/Televisa |

Quien primero tomó la palabra fue Alexander Acha, reconociendo la dedicación y cuidados de su padre hacia su madre, pese a la difícil situación que atraviesan.

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado... acariciarnos. Y aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta, hoy quiero aplaudirte porque, a pesar de todo, tu amor y tu dedicación por ella siguen enteros”, comentó el intérprete de la canción “Te amo”.

Por su parte, Emmanuel no pudo evitar las lágrimas al proyectarse en el escenario una pintura de su esposa Mercedes, de quien se expresó con tanto amor que conmovió al público.

La esposa de Emmanuel lleva tiempo con una enfermedad crónica-degenerativa/X |

“Desde mi punto de vista de explicar el matrimonio, es olvidar el orgullo, pero no olvidarte de ti, encontrar la felicidad en la felicidad de quien amas. Yo llego a mi casa y la veo con una sonrisa; si llego con una cara espantosa, le quito la felicidad. Nunca me fui a la cama sin decirle 'te amo' o 'perdón', nunca nos fuimos a la cama enojados.

“Hoy, en la condición en que está, sigue enseñándonos un montón de cosas a través de sus ojos: de no quejarse, de no querer hacer mal a su familia, y nosotros sabiendo lo que está viviendo. Le debo mucho a Dios, todo: mi existencia, mis padres, mis hijos, mi carrera, mi voz... y le debo algo interesante”, comentó con voz entrecortada el intérprete de “La Chica de Humo”.

Tras este momento en televisión, muchos se han preguntado cuál es la enfermedad que padece la esposa de Emmanuel. Sin embargo, hay poca información al respecto, ya que el cantante y su familia se han limitado a decir que se trata de un padecimiento crónico-degenerativo, sin especificar de qué se trata.

