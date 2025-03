¿Qué es el síndrome pulmonar por hantavirus? La causa de muerte de la esposa de Gene Hackman

Betsy Arakawa, la pianista y esposa del actor Gene Hackman, murió a causa de un síndrome pulmonar por hantavirus, una rara enfermedad que esta tomando fuerza.

Esta extraña enfermedad puede dañar significativamente el tejido pulmonar, causando que el líquido se acumule en los pulmones, lo que provoca graves problemas pulmonares y cardíacos.

“Su esposo, Gene Hackman, que tenía la enfermedad de Alzheimer en etapa tardía, probablemente murió aproximadamente una semana después de su esposa, de enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica y Alzheimer”, dijo la jefa médica Heather Jarrell.

Los cuerpos de Hackman, de 95 años, y Arakawa, de 65, fueron descubiertos en su casa de Santa Fe el 26 de febrero.

¿Qué es el síndrome pulmonar por hantavirus?

Los humanos contraen principalmente el hantavirus al inhalar partículas de excrementos de roedores infectados, orina o materiales de anidación.

La infección también puede ocurrir al comer alimentos contaminados con saliva de ratón, orina o excrementos o, en raras ocasiones, al ser mordido o arañado por una rata portadora del virus. El virus no suele transmitirse de persona a persona.

En Estados Unidos reportaron alrededor de 865 casos de la enfermedad en los Estados Unidos entre 1993 y 2022, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Nuevo México tuvo la mayor cantidad de casos con 122 durante ese período. La mayoría de los pacientes eran hombres de unos 30 años.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas generalmente comienzan de una semana a ocho semanas después de la exposición. Los problemas respiratorios pueden comenzar de cuatro a 10 días después de los síntomas iniciales.



Fiebre

Cansancio

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Mareos

Escalofríos

Náuseas y vómitos

Diarrea

Falta de aliento

Tos

Dolor de estómago

¿Cómo reducir el riesgo de hantavirus?

Atrapa a todos los ratones.

Ventila los espacios cerrados donde los ratones hicieron su hogar.

Use un desinfectante para empapar los nidos y los excrementos.

No barres los excrementos de roedores en el aire.

Mueva pilas de heno, madera y compost lejos de su hogar.

Deshazte de la basura y los montones de basura que podrían atraer roedores.

No deje la comida y el agua de su mascota donde los ratones puedan alcanzarla.



