¡Qué grosero el clima! Presentadora de Monterrey se equivocó y soltó un "me la ma***

La conductora y modelo Jaquelin Ainley se volvió viral tras cometer un error al momento de dar el pronóstico del clima en Monterrey. La presentadora estaba durante su intervención, pero se trabó y terminó por soltar una grosería ante la frustración.

Al momento de dar el pronóstico para los días próximos en el municipio de Sabina Hidalgo, en el noticiero matutino a lado de Nelson Valdéz y Abimael Salas Garza, la presentadora perdió la concentración y se confundió con las palabras.

El clima va a estar bien grosero

Creo que no fue culpa de ella, mas bien el que puso el vídeo se equivoco pic.twitter.com/LirMetcJhB — NandoTv (@nandoreyes) December 23, 2023

Ainley intentaba advertir que, a pesar de que no habría temperaturas bajas podría presentarse un cambio para este 24 de diciembre. "Tómelo en consideración porque hay cambios durante el domingo, temporalmente ese ambiente cálido tomará tierra… ay no, me la mamé, chingada madre”, dijo antes de abandonar el set.

El video se ha hecho viral en redes sociales, aunque algunos usuarios señalan que esto fue pregrabado, no en vivo, y que el error de que saliera al aire en televisión fue del equipo de producción. Como sea, la reacción de la conductora del clima ha generado una ola de reacciones y risas previo a las fiestas decembrinas.

