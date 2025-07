¿Qué hacer y qué documentos tener si el ICE detiene a tus familiares en redadas?

Las recientes redadas de inmigración en Los Ángeles (1-10 de junio de 2025) han dejado a cientos de familias angustiadas por paraderos desconocidos, al menos 722 personas han sido detenidas. Si estás pasando por esta situación, aquí tienes una guía clara con acciones urgentes.

Las recientes redadas de inmigración en Los Ángeles ha dejado a familias angustiadas / iStock|

1. Contacta a organizaciones de respuesta rápida

Acude de inmediato a grupos como la California Collaborative for Immigrant Justice, Coalition for Humane Immigrant Rights y ACLU SoCal. Algunas líneas activas:

- Coalition for Humane Immigrant Rights: (888) 624-4752

- Boyle Heights Immigrant Rights Network: (323) 805-1049

- Southern California Bilingual Rapid Response: (213) 833-8283

Estas organizaciones documentan redadas, ofrecen referencias legales y asistencia humanitaria.

2. Reúne documentos clave y datos personales

Ten a la mano:

- Documento de identidad con número A, este lo asigna el Departamento de Seguridad Nacional a los NO ciudadanos que solicitan vivir y trabajar en EE.UU, el número es de siete a nueve digitos y puede encontrarse en una tarjeta verde

- Nombre completo, fecha de nacimiento, país de origen

- Certificado de nacimiento, historial médico, recibos o avisos de solicitudes migratorias anteriores

Esto acelera la ubicación del detenido y facilita representación legal.

3. Consigue representación legal urgente

Existen organizaciones y despachos pro bono:

- Public Counsel: (213) 385-2977

- Immigrant Defenders Law Center: (213) 833-8283

- Legal Aid Foundation of Los Angeles: (800) 399-4529

Si no están bajo detención, se recomienda buscar un abogado ya para prepararse ante posibles redadas futuras.

4. Evita caer en estafas

Solo abogados licenciados o representantes acreditados pueden actuar legalmente. No contrates a “notarios” o consultores no autorizados. Verifica licencias a través del Colegio de Abogados de California.

Evita caer en estafas / iStock|

5. Localiza al detenido

Si detienen a un familiar en Los Ángeles, es probable que lo lleven al centro de detención federal del centro de Los Ángeles, llamado también "B-18", localizado en el 320 de la calle Aliso, según Public Counsel.

- Llama al centro B-18 en DTLA: (213) 830-4900 / (213) 830-7911

- Usa el Sistema de Localización de Detenidos de ICE o llama al (866) 347-2423 con número A o datos personales

- Si no hay respuesta, contacta la oficina regional de ERO

- Consulta al consulado de nacionalidad del detenido

6. Apoyo comunitario y en especie

Varias organizaciones locales ofrecen alimentos, pañales y apoyo general:

- YMCA LA: socialimpact@ymcala.org, (323) 244-9077 - Ofrece entrega confidencial de comestibles y otros artículos de primera necesidad a las familias afectadas.

- InnerCity Struggle (Este L.A.): (323) 780-7605 - Ayuda con comestibles y asistencia para el alquiler.

- No Us Without You: formularios en línea - Ofrece comida a miembros indocumentados de la comunidad.

- Raíces Con Voz (Boyle Heights): contacto por Instagram - Proporciona comestibles y artículos de primera necesidad a personas de la comunidad que sientan que no pueden salir de sus casas.

- Comunidades Indigenas En Liderazgo (CIELO): contacto en línea - Entrega comida a familias Indigenas que sirve y a aquellos en la comunidad que tienen miedo de salir.

- World Harvest: (213) 746-2227 - Brinda a las familias refugiadas en el lugar carros de comestibles, con productos frescos, proteínas, despensa, entre otras cosas.

- Alianza Empresarial de El Monte: (800) 622-4302 - Ofrece ayuda alimentaria y productos para bebés a los necesitados.

- Immigo Immigration Services: (818) 730-0140 - Entrega artículos a las familias necesitadas.

Resumen rápido

Paso 1: Contacta líneas de respuesta rápida

Paso 2: Organiza documentos y número A

Paso 3: Busca apoyo legal calificado

Paso 4: Verifica la legitimidad de tu abogado

Paso 5: Localiza al detenido vía ICE y centros

Paso 6: Aprovecha redes solidarias para apoyo humanitario

Contactar a actores comunitarios, refugiarse en apoyo legal legítimo y evitar estafas pueden marcar la diferencia / X:@HSI_Miami|

Romper el silencio y actuar rápido es clave. Contactar a actores comunitarios, refugiarse en apoyo legal legítimo y evitar estafas pueden marcar la diferencia. Compartir esta guía puede ayudar a otras familias en la misma crisis.



