¿Quién era Dulce Vaca, tiktoker mexicana asesinada por su novio?

Un nuevo caso de feminicidio ha sacudido las redes sociales, luego de que fuera asesinada la tiktoker mexicana Dulce Vaca, a manos de su propio novio, quien tiempo atrás ya la había agredido físicamente.

Los reportes indican que el pasado día 14 de marzo, vecinos del fraccionamiento Salk, en San Luis Potosí, llamaron a las autoridades luego de que la influencer fuera atacada a puñaladas por su pareja, ocasionándole la muerte en el lugar.

Medio de comunicación reportan que vecinos de la tiktoker lograron retener al agresor, quien era la pareja de Dulce, hasta que llegaron las autoridades, pues el hombre intentó hacerse daño con la misma arma blanca que mató a la mujer.

Apenas en el 8M salió a regalar flores

La muerte de Dulce Vaca conmocionó a su comunidad en redes sociales porque apenas una semana antes, el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Dulce Vaca, acompañada por el hombre que la asesinó, salió a las calles de San Luis Potosí a regalar flores y abrazos a las mujeres que se encontraba.

La influencer Dulce Vaca ya había revelado que sufría violencia física

Aunado a ello, muchas de sus más de 100 mil seguidoras que tenía en TikTok recordaron que hace algún tiempo, Dulce Vaca, de tan sólo 25 años y quien era madre de cuatro hijos, compartió en varias ocasiones la violencia de la que había sido víctima por parte de su pareja, con quien decidió seguir y perdonarlo porque según ya había cambiado.

“No lo odio, pero sí me acuerdo mucho… Alguien me comentó que cambió porque tenía miedo de que yo lo metiera a la cárcel… Tengo 10 años con él y de esos 10, como cuatro viví violencia física y psicológica.

“Pienso que esa vez me salvé porque estaba embarazada… Me agarró de la mano y me torció los dedos hasta atrás, ésa fue la primera vez, ese día me fui a mi casa, me regresé con mi mamá. Pero siempre regresaba y no lo odio mana, pero sí me duele mucho y ahorita estoy pasando… por un proceso de sanación por todo eso…”, fueron algunos comentarios que hizo en su momento Dulce Vaca, en relación a la violencia ejercida contra ella de parte de su pareja.

