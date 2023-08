¿Quién es Karina Banda? La guapa conductora de Hotel VIP

El pasado 16 de agosto se estrenó Hotel VIP y poco a poco el público se está adentrando en las competencias, polémicas e historias de este reality que se grabó en Argentina durante 3 meses.

Récord platicó con la guapa conductora Karina Banda para conocer por qué decidió irse a vivir y trabajar desde hace 10 años a Estados Unidos. Hablamos también de sus próximos planes personales al lado de su esposo, el actor puertorriqueño Carlos Ponce, con quien se casó en 2021, por lo civil y posteriormente por la Iglesia, en el verano del 2022.

“LOS REALITY SHOWS ESTÁN DE REGRESO”

Estas son sus expectativas para el Hotel VIP: “Somos afortunados de tener este proyecto en la televisión mexicana, en un momento tan caliente para los reality shows que ya están de regreso en Televisa Univisión. Estamos seguros de que se van a enganchar porque tiene un poco como el encierro, ya que las 16 celebridades estaban encerradas y desconectadas del mundo exterior, pero también tenemos las competencias que le agregan tensión no solo al público sino también a los participantes. Porque no solo son de fuerza, también de destreza, de habilidades y pues no importa si eres el más fuerte o el más inteligente, todo influye para que vayan avanzando. Algo que también es muy original y divertido es que como es un hotel, pues hay huéspedes y personal, entonces es ahí a la suerte para saber a quiénes les toca descansar y a quiénes servir. Está muy bueno porque había momentos en los que todos celebramos porque hubo concursantes a los que nunca les tocaba ser huéspedes y cuando por fin les tocó todos nos pusimos muy contentos. Se vienen momentos muy divertidos”.

SU SUEÑO SIEMPRE FUE TRABAJAR EN LA TELEVISIÓN DE SU PAÍS

Así se sintió la periodista de 35 años de edad cuando la llamaron para conducir Hotel VIP al lado de Roberto Palazuelos:

“La verdad es que para mí es un sueño, no lo puedo creer. Hace 10 años me fui de Monterrey para Estados Unidos, para buscar más oportunidades, pero siempre mi sueño fue trabajar en la televisión de mi país. Crecí viendo el Canal de las Estrellas y era mi sueño de niña. La vida me llevó por otro camino y me dio la oportunidad de hacer mi carrera en Estados Unidos, pero el hecho de que yo pueda regresar a mi país con un proyecto como este la verdad es que me hace sentir bendecida. No es algo que se te dé todos los días. Entonces los tiempos de Dios son perfectos, estoy muy agradecida con mi casa Televisa Univisión por esta oportunidad”.

“ROBERTO PALAZUELOS FUE UN GRAN COMPAÑERO”

Nos cuenta sobre su experiencia al estar 3 meses conviviendo y trabajando con el llamado ‘Diamante Negro’: “Roberto Palazuelos es un increíble compañero de trabajo, y decir que hicimos este proyecto juntos me emociona mucho. Afortunadamente, como estábamos también de alguna manera desconectados de todo, lejos de nuestras casas, pues era una convivencia diaria y mientras estábamos también entre cortes y esas cosas tuvimos oportunidad de conocernos mucho. Además, Roberto es un gran profesional, un gran conductor, es un tipazo. Me hacía reír, me hacía sentir protegida, como cobijada. Roberto brilla con su sentido del humor y con el personaje que tiene. Es muy especial trabajar con alguien que no se preocupa por lo que hacen los demás, porque a veces en esta industria las personas solo quieren competir y demás, pero Roberto no. Él me dejó ser, me dejó hacer mi trabajo, me sumaba, y la verdad es que lo valoro mucho porque eso no se ve todos los días y pues sí lo voy a extrañar mucho”.

LOS 3 MESES QUE SE MUDÓ A ARGENTINA EXTRAÑÓ A SU FAMILIA

Confiesa que fue pesada la mudanza a Argentina para las grabaciones del reality: “Literalmente son tres meses de tu vida que se te van. Además tienes que irte con maletas pensando en todo. Yo no sé cuántas maletas me llevé para Argentina. Las jornadas de trabajo sí eran muy pesadas para este proyecto, pero valió la pena cien por ciento. Aunque sí extrañas a tu familia, extrañas despertar en tu cama. En mi caso, tengo dos cachorros que adoro y son esos sacrificios que valen la pena y que muchos colegas en todas las industrias tienen que hacer para poder triunfar. Aunque la verdad a veces también la soledad te pega, pero te ayuda mucho el estar ocupado porque estábamos muy enfocados y cuando había oportunidad sí nos divertíamos y nos reuníamos”.

SU ESPOSO EL ACTOR CARLOS PONCE LA APOYA Y ECHA PORRAS

Karina ya regresó a vivir a Miami al lado de su esposo el actor Carlos Ponce, después de que estuvo algunos días en la CDMX para promocionar el proyecto, y se sincera sobre su matrimonio:

“Todo muy bien, soy muy bendecida, así es como me siento en este momento. No solo soy afortunada en mi trabajo, sino también por mi esposo. Porque no es fácil encontrar alguien que entienda esta industria y sus horarios. Carlos nunca me ha puesto en una situación de decidir entre mi carrera o él, y eso es algo que valoro mucho. Ahora siento que ya somos dos, que estamos luchando por el sueño. No es lo mismo ir sola que saber que hay alguien detrás de ti empujando, echándote porras y ayudándote en todo. Esa persona para mí es mi esposo y el triunfo no es solo mío, sino también de él, de toda la familia que me ayudó a hacer posible el viaje y el hecho de que estuve mucho tiempo fuera de la casa. Yo no tenía ninguna preocupación más que cómo iba a narrar la competencia, porque él me da esa tranquilidad de saber que todo está bien en la casa. Nosotros no tenemos hijos como tal, pero tenemos dos perritos que yo amo con todo mi corazón y saber que estaban bien cuidados por él y por todos los demás, me dio mucha tranquilidad”.

YA ESTÁ LISTA PARA SER SER MAMÁ

“La verdad que cada vez que ya quiero tomar la decisión sobre los hijos me sale algo de trabajo, entonces le digo a Carlos que me espere tantito porque no es el momento. Pero ahora sí creo que ya se nos está acabando el tiempo, porque estamos en un momento en el que ya es importante dar ese paso. Además, el sueño más grande que tenía se está cumpliendo con Hotel VIP y como ahora ya lo cumplí, siento que sí quiero ser mamá, para después seguir trabajando. Ya es el momento, porque debo estar lista para cualquier otra oportunidad o si surge alguna segunda temporada para el reality”.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE KARINA Y CARLOS PONCE?

-Karina Banda y Carlos Ponce se conocieron en 2018 gracias a la conductora de El Gordo y la Flaca, Lili Estefan.

-Su boda civil fue en 2020 y la religiosa en 2022

-El actor ya es papá de 4 hijos, pero desea mucho ser papá con Karina

-Karina ha estado trabajando en la televisión hispana de EU, en programas como Enamorándonos, La Isla y República Mundialista Rusia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS MIGUEL ES HOSPITALIZADO DE EMERGENCIA: ¿CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD?