Termina LCDLF pero empieza el Hotel VIP donde 16 famosos competirán por un premio en efectivo

Ahora que termina La Casa de Los Famosos México, ya está listo el siguiente reality Hotel VIP, que promete llenar ese enorme hueco, en el que 16 famosos compiten por un premio en efectivo. Su estreno será el próximo miércoles 16 de agosto y se transmitirá de lunes a viernes a las 20:00 horas por canal 5.

En este reality, que se grabó en Argentina, los participantes deberán defender su posición en las competencias durante 13 semanas en las que realizarán distintas pruebas de destreza física y mental.

¿CUÁL ES LA TEMÁTICA?

La temática consiste en que al inicio de cada ciclo se definirá que participantes serán “Huéspedes” y cuáles serán “Staff, es decir, a algunos les tocará disfrutar de una increíble habitación, la alberca, spa, la barra de alcohol, disfrutar de la gastronomía a cargo del chef del hotel además de tener acceso a deportes, clases de baile, actividades recreativas, fiestas y hasta shows. Y a los que pertenezcan al “Staff” les toca trabajar y se hospedarán en el área de servicios.

EL DIAMANTE NEGRO SERÁ EL DUEÑO DEL HOTEL

La conducción del Hotel VIP está al frente del Diamante Negro, Roberto Palazuelos y de la guapa Karina Banda, que hicieron excelente química.

En cuanto la lista completa de los 16 famosos son: Martha Figueroa, Jorge Burro Van Rankin, Gomita, Colate, Tefi Valenzuela, Fer Sagreeb, Ligia Uriarte, Roberto El Coreano Tello, El Chevo, Manola Diez, Pee Wee, Mariana Avila, Silverio Rochi, Natalia Subtil, Vielka Valenzuela y Christian Estrada.

En la rueda de prensa, el único ausente fue El Burro, quién se encuentra de vacaciones en Europa, y fue Roberto Palazuelos, quién comentó:”De todos los que están aquí me quedo con todos, porque no está aquí el único personaje con el que no me quedaría y es El Burro, imagínense ustedes que dentro del reality ya le decían su majestad El Burro Van Rankin, y era del staff ja, ja, ja no, no a él solo me lo llevo de invitado, pero con todos mis compañeros que están aquí muchos no sabían hacer muchas cosas, pero con ayuda de los especialistas fueron aprendiendo el arte de la hotelería, en todos sus aspectos y me quedo con todos”.

La periodista Martha Figueroa, quien se dice sorprenderá a muchos con su participación, dijo:

“Colate es un gran personaje, creo que lo van a ver y a muchos les va a cambiar la imagen que tienen de él porque es un cuate muy divertido. Al Burro ya lo conocen. Aunque todavía aquí van a ver cosas y sorpresas de él”

