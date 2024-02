Quinceañeras no cumplirán su sueño de viajar a Canadá por el nuevo requisito de tener visa

Con la nueva disposición que entrará en vigor desde la noche de este 29 de febrero, que indica que se necesita visa estadounidense o canadiense para ingresar a Canadá, miles de mexicanos han visto afectados sus planes, tal es el caso de dos quinceañeras que no podrán cumplir su sueño de viajar a aquel país.

Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que además de la autorización electrónica ETA, los mexicanos que quieran viajar a Canadá deben tener visa, algunas personas comenzaron a investigar si existía algún tipo excepción o se podía hacer algo para ingresar al país de la hoja de maple sin el requisito de la visa.

Quinceañeras planearon su viaje a Canadá desde hace año y medio

Tal fue el caso de dos jovencitas, quienes en vez de una fiesta de XV años prefirieron ir a conocer Canadá, un viaje que comenzaron a planear desde hace año y medio y para el cual sus familiares ya han desembolsado varios miles de pesos.

“Ellas ya tenían previsto su viaje para el sábado y nos están solicitando lo que es la visa americana y ellas no cuentan con eso”, declaró a Publimetro Ana Laura Barajas, madre de las jóvenes, mientras que una de ellas señaló la frustración que están viviendo.

“Es muy estresante, muy triste a la vez porque era que habíamos planeado hace mucho”.

La madre de las niñas comentó que las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores no le dieron solución, sólo le proporcionaron un correo electrónico para que solicitara más información sobre los requisitos que se necesitan para tramitar la visa estadounidense o canadiense.

Además, señaló que aunque las niñas se hospedarían en la casa de familiares que tienen en Canadá, los gastos de vuelos así como de las actividades turísticas que llevarían a cabo ya fueron cubiertos, por lo que de no lograr que las quinceañeras puedan hacer el viaje, no sólo no cumplirán su sueño, sino que también el dinero que gastaron habría sido en vano.

