Radwimps: Precios y fechas para sus conciertos en CDMX y Monterrey

¡Prepárense para vibrar con la energía de Radwimps! La icónica banda japonesa de rock, conocida por sus colaboraciones en la música de películas como Your Name y Suzume, regresa a México como parte de su World Tour 2024: "The way you yawn, and the outcry of Peace".

El grupo asiático realizará dos presentaciones y están programadas en la CDMX y Monterrey, por lo que acá te dejamos los detalles sobre las fechas y la venta de boletos.

Radwimps en México: Fechas y lugares confirmados

15 de Marzo: Pepsi Center WTC, CDMX

17 de Marzo: Auditorio Citibanamex, Monterrey

Preventa de boletos

Antes de que los boletos salgan a la venta en Ticketmaster, los fans tendrán la oportunidad de asegurar sus lugares gracias a Crunchyroll. El Crunchyroll Presale para los conciertos de Radwimps en México se llevará a cabo el 10 de enero a las 11:00 am, con un código especial: CRUNCHYROLL.

Preventa Citibanamex: 11 de enero a las 11:00 am (3 meses sin intereses)

Venta General: 12 de enero a las 11:00 am

Aunque la emoción está en su punto más alto, el precio oficial de los boletos para los conciertos de Radwimps en México aún no ha sido revelado.

¡Esto sí que no se lo esperaban! ¡@RADWIMPS llega a México con #TheWayYouYawnAndTheOutcryOfPeace!#PreventaCitibanamex: 11 de enero

Venta general a partir del 12 de enero. pic.twitter.com/PeH88cY7ZS — Ocesa Total (@ocesa_total) January 8, 2024

