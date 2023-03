Rafael Guerra: Benito Juárez hizo de México una República

Al conmemorar el natalicio de Benito Juárez, el presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra, dijo que el expresidente fue un hombre de leyes con una visión transformadora.

"Benito Juárez asumió el gobierno de un país con una identidad secuestrada y lo hizo una República con Estado de Derecho", resaltó.

El magistrado Guerra encabezó el evento ante magistrados y jueces del Poder Judicial capitalino y ante el Comendador del Supremo Consejo de México y representantes de la Logia del Valle de México.

En su mensaje destacó la carrera judicial y política de Juárez: "Como abogado fue un juez de primera instancia, magistrado, Ministro de Justicia, Gobernador y Presidente, por lo que Juárez significa mérito, honor, perseverancia y lealtad. Pero lo más importante es que Juárez representa virtud", precisó.

Guerra Álvarez añadió que seguir el ejemplo de Juárez es comprometerse con la justicia.

"Por eso es que Juárez necesita significar para nosotros un compromiso con la justicia; respetar la ley y respetar a los demás; abstenerse de juzgar sin normas, pruebas y testimonios; no saltar a conclusiones, no divulgar chismes, no tomar justicia por nuestra propia mano. Eso nunca será justo", puntualizó.