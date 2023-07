Rafael Inclán, a sus 82 años comparte su secreto para seguir trabajando: “¡corrí al viejo de mi vida!”

Ahora yo estoy fascinado de trabajar con el ‘Negro’ Araiza, que hace el papel de mi hijo. Él es un ser humano que fácil se le quiere; y bueno, hasta la voz que tiene se parece a la mía y echamos muy buen cotorreo”, comentó el primer actor.

A unos días de su estreno, el actor nos adelantó un poco sobre la serie. “En la trama me cae en mi casa con toda su prole (el personaje de Araiza) y hasta con ‘El Compayito’, entonces me viene a estropear mis planes de tener una relación con la compañera que hace la limpieza, y pues sí me molesta mucho que venga a arruinarlos ja, ja, ja. Agradezco mucho la invitación del productor Pedro Ortiz de Pinedo”.