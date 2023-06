Raúl Araiza, feliz X2: estrena Chócalas, Compayito y cumple un año con su novia

Canal de las Estrellas, proyecto que marca el regreso a la televisión del simpático personaje interpretado por Edson Zúñiga ‘El Norteño’. El próximo sábado 8 de julio a las 11 de la noche se estrena el programa “Chócalas, Compayito” por el, proyecto que marca el regreso a la televisión del simpático personaje interpretado por Edson Zúñiga ‘El Norteño’. ‘El Negrito’ Raúl Araiza, quien es el protagonista y nos habló de este trabajo, su vida amorosa y más. Y para conocer más de esta serie de comedia de 12 capítulos que promete ser un gran éxito, La Contra platicó con, quien es el protagonista y nos habló de este trabajo, su vida amorosa y más. “Estoy feliz de estar en esta serie de comedia donde regresa un personaje muy, pero muy querido (‘El Compayito’), lo más importante que tuvo Televisa Deportes en algún momento. Ahora, yo había trabajado con niños, adultos, primeros actores, animales… ¡pero nunca con una mano!”, nos comparte el también conductor.

Respecto al tipo de humor que distinguirá a este proyecto, Araiza adelantó que buscan hacer un humor diferente. “La historia está muy bien escrita por Óscar Ortiz de Pinedo y producida por Pedro Ortiz de Pinedo. No es de chistes gratuitos”. Pero, ¿cómo es que llega ‘El Compayito’ a la vida de ‘Zacarías’? Araiza lo explica: “La ‘tragedia’ de mi familia es que llegue un ser como él (‘Compayito’) a vivir a mi casa porque yo lo atropello. Mi personaje se llama ‘Zacarías’, es un ‘Godín’ que odia su trabajo, que no lo pela su esposa, interpretada por Mariazel, ni sus hijos y vivimos en casa de mi papá, interpretado por Rafael Inclán, que por cierto nos parecemos mucho”.

La serie tendrá invitados especiales

Si bien la historia girará en torno a los personajes interpretados por Araiza, Mariazel y Rafael Inclán, habrá participaciones especiales que le darán su toque al proyecto: “También verán actuaciones especiales, por ejemplo un día llega Toño de Valdés con ‘La Gertrudis’, que es la famosa regla con la que madrean al ‘Compayito’, luego va a llegar Enrique Burak, así que no se lo pierdan”.

Cumplió 1 año con su novia, Katalina García

Por otro lado, ‘El Negrito’, como muchos de sus amigos lo llaman cariñosamente, nos compartió lo enamorado que se encuentra ahora que ya cumplió un año con su guapa novia Katalina García: “Katy ha venido a darme muchas raíces, me da paz y tranquilidad. Ella y yo somos de personalidades distintas, pero queremos lo mismo: divertirnos, reír, tener estabilidad, enamorarse de verdad y sin tiempo límite: hasta donde Dios nos dé la relación. Yo la verdad había sido muy calculador, pero ahora sí me dejé ir, estoy muy enamorado y ya cumplimos un año juntos”.

Finalmente, nos dijo que las terapias de reforzamiento que toma en la clínica de rehabilitación, lo tienen completo. “No he dejado mi terapia porque el exceso de trabajo solo me lleva a la infelicidad. La terapia me recuerda quién soy, de dónde vengo y dónde puedo acabar. Además, aprendo a manejar mis emociones”, concluyó.