Ranking de las mejores 50 series de la historia causa polémica en redes

Un reciente ranking de las 50 mejores series de televisión ha generado controversia y se ha vuelto viral, ya que no ha logrado consenso entre los fanáticos. Este listado se basa en promedios de calificaciones de plataformas como IMDb, Rotten Tomatoes y Metacritic.

¿Cuál es la mejor serie de todos los tiempos?

De acuerdo con este ranking, la aclamada serie Breaking Bad (2008) se posiciona en el primer lugar, ostentando una calificación promedio excepcional de 9.10 puntos, lo que la consolida como la serie más valorada tanto por críticos como por audiencias. En segundo y tercer lugar se encuentran Game of Thrones y Chernobyl, ambas producciones de HBO que han dejado una huella significativa en la historia de la televisión.

# Serie Calificación 1 Breaking Bad 9.10 2 Game of Thrones 8.85 3 Chernobyl 8.80 4 The Sopranos 8.54 5 Band of Brothers 8.48 6 The Wire 8.44 7 Better Call Saul 8.41 8 Stranger Things 8.32 9 Sherlock 8.31 10 Peaky Blinders 8.22 11 The Twilight Zone 8.20 12 Fleabag 8.11 13 Fargo 8.10 14 House 8.07 15 Friends 8.07 16 Dark 8.05 17 The Office 8.04 18 Succession 8.04 19 Battlestar Galactica 8.03 20 Freaks and Geeks 8.03 21 Mad Men 8.02 22 Narcos 8.01 23 Mindhunter 8.01 24 Mr. Robot 8.00 25 Black Mirror 8.00 26 Heartstopper 7.99 27 Severance 7.99 28 It’s Always Sunny in Philadelphia 7.98 29 The Boys 7.97 30 Seinfeld 7.96 31 Peep Show 7.94 32 The Last of Us 7.94 33 When They See Us 7.93 34 The Mandalorian 7.92 35 Lost 7.91 36 Line of Duty 7.91 37 Deadwood 7.91 38 Mare of Easttown 7.91 39 Hannibal 7.91 40 The Bear 7.90 41 Boardwalk Empire 7.89 42 Atlanta 7.89 43 Vikings 7.89 44 Twin Peaks 7.88 45 The Shield 7.88 46 Happy Valley 7.87 47 True Detective 7.87 48 The Haunting of Hill House 7.87 49 The Americans 7.86 50 Justified 7.86





Las redes sociales reaccionaron con comentarios diversos sobre un listado de series. Algunos usuarios elogiaron su precisión, mientras que otros criticaron la falta de series icónicas como The Walking Dead, Grey's Anatomy y How I Met Your Mother. También hubo desacuerdos sobre la posición de Friends y The Office, así como la inclusión de series recientes.

Este ranking ofrece una visión sobre la evolución de los gustos televisivos y las historias que han influido en diferentes generaciones, generando más debates que soluciones.

