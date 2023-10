¡Rechazan a la Rebelde! Bad Bunny se negó a darle un beso Maite Perroni y se hace viral

Bad Bunny, el exitoso cantante de reguetón y trap, ha vuelto a ser el centro de atención mediática, pero esta vez por un inesperado episodio en los Premios Billboard 2023. El incidente ocurrió durante la ceremonia de entrega de premios y ha generado fuertes críticas en las redes sociales.

A principios de este año, Bad Bunny se vio envuelto en una controversia cuando un video lo capturó lanzando el teléfono de una fan al mar mientras esta intentaba tomarle una fotografía. Desde entonces, sus acciones han sido objeto de debate constante en las redes. Su encuentro reciente con el icónico grupo mexicano RBD, compuesto por Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni, no hizo más que avivar la polémica.

En la gala de los Premios Billboard 2023, celebrada el 5 de octubre, Bunny coincidió con los miembros de RBD, y juntos presentaron el premio "Canción del año - ventas," que finalmente ganó el cantante.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un incómodo momento que tuvo lugar en el escenario. Cuando Bad Bunny se acercó al grupo para saludar, aparentemente ignoró el saludo de beso que Maite Perroni intentó darle, alejándose abruptamente. Un video que circula en las redes sociales muestra cómo Bunny estrechó la mano de Uckermann y Chávez, pero cuando llegó el turno de Maite, la evitó, lo que generó sorpresa en la situación. A pesar de este incómodo episodio, todos terminaron sonriendo como si nada hubiera sucedido.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Algunos internautas señalaron que Bad Bunny podría no haberse dado cuenta de la intención de Maite, mientras que otros lo tildaron de grosero. Comentarios como "Es capaz de cualquier grosería después de la agresión contra su fan en Casa de Campo, La Romana," "Qué tipo tan nefasto," "Nefasto, el tipo se siente que no lo merece ni Dios," y "Ya está muy engreído este chico," inundaron especialmente TikTok.

Hasta el momento, Maite Perroni no ha realizado ningún comentario público al respecto, dejando abierta la interpretación de este singular episodio en la vida de Bad Bunny.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ISRAEL PROCLAMA ESTADO DE GUERRA TRAS ENFRENTAR EL PEOR ATAQUE DESDE GAZA: 5 MIL COHETES DISPARADOS