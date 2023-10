Sismo en Oaxaca provoca derrumbes en carreteras y ‘apagones’ en las calles

Este viernes 6 de octubre, alrededor de la 23:08 horas de la Ciudad de México, se registró un sismo con epicentro a 13 kilómetros al noroeste de Matías Romero, Oaxaca. Dicho movimiento tuvo una magnitud de 6.0 grados, intensidad suficiente para dejar algunos destrozos en Oaxaca.

Mediante videos en redes sociales se han hecho virales algunas imágenes sobre el sismo de esta madrugada. En dichas grabaciones se pueden observar alcanos derrumbamientos de cosas, más ni de edificios, además de algunos apagones en zonas específicas de la ciudad.

#IMPORTANTE | Así fue la intensidad con la que se percibió en #Oaxaca el #sismo de 6.0 registrado la noche de este viernes. Hasta el momento no hay reporte de víctimas.https://t.co/jKpdsXt0tM pic.twitter.com/egN6UWZmXQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2023

Uno de los ‘desastres’ más grandes de este sismo sucedió en la carretera Oaxaca-Istmo. A la altura de San José de Gracia y las Ánimas, cerca de “El Camarón”, se reportó la caída de múltiples rocas que interfieren la vialidad en dicha autopista.

Tras el #sismo magnitud 6.0, se reportan derrumbes sobre la carretera #Oaxaca - #Istmo, entre San José de Gracia y las Animas pic.twitter.com/MgIxmCGJ4s — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 7, 2023

Afortunadamente, de acuerdo con reportes, no ha habido lesionados o algún coche afectado tras esta caída de rocas. Asimismo, el centro de Alerta de Tsunamis aclaró que no se esperan variaciones en el nivel del mar, por lo que no existe alguna alerta de tsunami.

En el Centro Histórico de Oaxaca se reportó un apagón luego del temblor de seis grados. A pesar de la magnitud y de los incidentes, al parecer no se han reportado personas lesionadas o fallecidas, una gran noticia dentro de lo que cabe en esta noche en la que la alerta sísmica volvió a espantar a México.

