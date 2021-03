Revela Claudia Pavlovich guerra sucia y violencia de género

Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, señaló que ser mujer no es fácil y que ha sido víctima de violencia de género.

"Hoy, una vez más, casualmente en medio de un proceso electoral, y justo un día después de que firmamos a nivel nacional el Pacto para la Democracia donde nos comprometemos a promover campañas electorales limpias, de altura y de respeto, soy sujeta de esa misma violencia que, basada en medias verdades y mentiras completas, como suele ser la violencia de género, pretende dañarme en lo personal y en lo profesional; pero esta vez fueron mas allá, y no solo me dañan a mi sino a lo mas preciado que una mujer puede tener, su familia, sus hijos. Creen que así nos van a doblar, pierden su tiempo, no saben que el temple se hereda.

"No enumeraré cada uno de los absurdos e insultos que se han dicho, porque es darle juego a una campaña ociosa que lo único que busca es sembrar odio y confundir a quienes me han dado su confianza como gobernadora”, dijo la mandataria.

En redes sociales dieron a conocer información que señalaba que en la boda de la hija de la mandataria habían acudido el pasado fin de semana ex presidentes y hasta el cantante Alejandro Fernández, información que no se ha podido comprobar.

"Una vez más les digo, Claudia Pavlovich, la mujer, la madre de familia, la gobernadora, no se dobla, y mucho menos con historias ficticias y golpes bajos. Sigo de frente dando lo mejor de mí para cumplir con toda responsabilidad el compromiso que he asumido con las y los sonorenses de hacer juntos un mejor Sonora”, expresó.

