Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Verónica Toussaint; sus padres no tenían preparado dónde velarla

La muerte de la actriz y conductora Verónica Toussaint sigue doliendo a muchos de sus amigos y seguidores, más porque, pese al cáncer de mama que padecía, el pronóstico de los médicos era bueno, al grado de que fue revelado que a sus padres los tomó por sorpresa su fallecimiento.

Fue el pasado jueves 16 de mayo, después de 10 días internada en el hospital, que la artista de 48 años de edad perdió la lucha contra el cáncer, una enfermedad que le fue detectada por primera vez hace más de tres años y medio, pero que había superado, sin embargo, en octubre de 2023 hizo público que había recaído, por lo que requería de un tratamiento médico más agresivo.

“Vero libra el cáncer de mama y al poco tiempo, creo que a los dos o tres meses, le vuelve el cáncer, cuando vuelve el cáncer, le dicen que era más agresivo, entonces requería más atención (...) las quimios y las radioterapias te lastiman mucho la piel, pero Vero ya no estaba cómoda, por eso dejó Qué chulada”, reveló en una entrevista para la periodista Flor Rubio, Lalo Carrillo, excompañero de la Toussaint.

Carrillo reveló que los padres de la conductora no estaban preparados para su partida, pues incluso no tenían lugar para velarla.

“Los doctores veían un buen pronóstico, nos decían los papás ‘fue algo que nos sorprendió, no teníamos ni el lugar para velar a nuestra hija, no esperábamos este desenlace’, no era algo que tuvieran en mente”, agregó.

Verónica Toussaint creía que iba a superar el cáncer de mama

Por su parte Mariana H, también amiga y excompañera de Verónica en el programa Qué chulada, habló con ella tres días antes de su muerte, y aunque presentaba algunas dificultades para hablar, le aseguró que el pronóstico era bueno.

“Le costaba mucho trabajo hablar porque traía oxígeno y Mariana le dijo ‘a ver, frontal, qué onda contigo, qué está pasando, qué es lo que se espera’, y Verónica le dijo: ‘se espera que siga, yo voy bien, yo estoy bien y le estoy echando ganas’”, relató Carillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DAVID FAITELSON REVELÓ QUE LE PROPUSIERON SER CANDIDATO POR EL PAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO