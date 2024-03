Reyes de Suecia cancelan su recorrido por el Tren Maya

Los reyes de Suecia Carlos XVI Gustavo y Silvia, cancelaron su recorrido por el Tren Maya, el cual tenían programado para la mañana de este jueves, Incluso, previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los monarcas visitarían una de las obras principales de su gobierno; sin embargo, no ocurrió y al parecer se debió a un tema de horarios.

“Yo no sabía eso, es que ahora ya cualquier cosa que sucede ya. Lo que sí me llamó mucho la atención fue que se hayan quejado de la falta de equidad de los medios, del desplegado, no se midieron”, dijo AMLO, quien también habló en torneo al desplegado que académicos, periodistas e intelectuales lanzaron para que haya equidad en la cobertura de las candidatas presidenciales.

Al margen, pero respecto a la visita de los reyes suecos al tren maya, se hizo viral una publicación en la que se dice que habría este jueves una manifestación frente a la Embajada de Suecia en la Ciudad de México, para protestar por el Tren Maya y así haya atención de la prensa internacional.

