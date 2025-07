Ricardo Salinas denuncia persecución desde el gobierno: “Yo pagó mis impuestos”

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, lanzó una contundente crítica al Gobierno Federal, específicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusó de encabezar una estrategia de ataques sistemáticos en su contra.

A través de una carta abierta difundida en redes sociales, el empresario respondió a las declaraciones recientes de la mandataria y exigió un alto a lo que considera una persecución política.

“Presidente Sheinbaum: hoy me obliga de nuevo a responderle, de presidente a presidente. No es nuevo que su administración me use como distractor”, escribió. De acuerdo con su posicionamiento, el gobierno ha financiado y respaldado a “tres escritoras” dedicadas a difamarlo, al tiempo que omite evidencias cuando se trata de acusaciones hacia sus propias filas.

Ricardo Salinas Pliego buscó hablarle de 'tú por tú' a la presidenta / Especial|

Cuestionamientos al Ejecutivo

En su mensaje, Salinas Pliego lanzó preguntas directas al Ejecutivo: “¿Por qué permite que se me llame ‘oligarca’, ‘delincuente’, ‘evasor’, ‘corrupto’, etc, sin pruebas, mientras les exige desesperadamente evidencia a quienes acusan al gobierno anterior y al suyo de complicidad con el crimen organizado?”.

Asimismo, cuestionó si es justo que desde el poder se dé línea a la Suprema Corte para actuar en su contra y si por ser hombre debe tolerar “abusos de poder, insultos y linchamientos públicos”.

La mandataria calificó a Salinas Pliego como un misógino / Redes Sociales|

Llamado a priorizar la crisis nacional

El empresario también acusó al Gobierno de ignorar las verdaderas crisis del país, como el narcotráfico, el contrabando, el robo de combustible y la violencia contra menores.

“Esta semana, tres niñas fueron asesinadas, incluida una de 13 años desmembrada. ¿Dónde está su indignación feminista?”, cuestionó.

Finalmente, hizo un llamado a Sheinbaum para dejar de perseguir a ciudadanos productivos y enfocar su gobierno en ofrecer oportunidades y garantizar seguridad: “Le hago un llamado claro: Deje de perseguir a ciudadanos que trabajamos, pagamos impuestos y generamos empleos”.

“No se trata de mí. Se trata de las libertades de todos. Deje de usar la bandera de la violencia de género como excusa para encubrir abusos de poder”, finalizó.

El empresario dijo que busca defenderse de los ataques en su contra / Especial|

Contexto del reclamo

El comunicado de Ricardo Salinas Pliego se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum respaldara a las escritoras y periodistas Vanessa Romero, Denise Dresser y Sabina Berman, quienes fueron insultadas por el empresario y la mandataria reprobó el uso de lenguaje misógino.

“Lea bien, bruja Denise Dresser, las dos perras que menciona en su publicación, me atacaron primero a mí, lo que me da derecho a defenderme. Así que déjese de mam*das escudándose en la violencia de género”, escribió el dueño de TV Azteca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO HOMBRE HÉROE EN PARÍS: RESCATA A 6 PERSONAS DE UN INCENDIO DESDE UNA CORNISA