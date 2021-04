Rodrigo Madariaga: 'Movilidad urbana más que modernos sistemas de transporte masivo'

En palabras del especialista en temas de movilidad urbana y sustentabilidad, Rodrigo Madariaga Barrilado, el concepto de movilidad adquiere una mayor relevancia a la que se le tiene designada en la actualidad, ya que no solo consiste en el desarrollo de modernos y cada vez más grandes sistemas de transporte masivo.



El experto afirma que hablar de movilidad en un axioma intangible pero envuelto en características que lo adecuan a la vida cotidianas de las grandes urbes, es englobarlo en autonomía, sostenibilidad, sustentabilidad, integración e inclusión, cinco pilares que permitirán su evolución a la par de los desarrollos tecnológicos que cada vez más se homogenizan con la vida cotidiana de las personas.



“Las manchas urbanas crecen, pero lamentablemente no en todas las latitudes del mundo ese crecimiento corresponde al nivel social, cultural y tecnológico que se debería estar experimentando en buena parte del mundo, lo que dificulta que la movilidad encuentre un pleno desarrollo e integración con los elementos urbanos” especifica Madariaga Barrilado.



Al mismo tiempo, explica que la pandemia por Covid –19 trajo consigo disruptores que marcaron un cambió en las dinámicas de movilidad urbana, que está forzando una transición hacia modalidades inteligentes.



“Hasta antes de la pandemia nos encontrábamos con tráfico constante en las principales arterias de circulación de las ciudades, transporte colectivo masivo colapsado a casa cualquier hora del día, disfuncionalidad en las aplicaciones móviles y tenues intentos por popularizar los sistemas de movilidad alternativos, pero todo eso cambió y seguirá mutando en el corto plazo, lo cual es beneficioso” asegura Rodrigo Madariaga Barrilado.



Asimismo, el especialista considera importante pensar en la integración entre los diferentes elementos de las ciudades, llámese personas, edificios y vehículos, con tecnologías como la Inteligencia Artificial, la Robótica, el Big Data y el Blockchain se están encargando de configurar.



“Seguirán avanzando los meses, por no decir los años y nos iremos acostumbrando a hablar de realidades de la movilidad en las grandes ciudades; hoy siguen siendo tendencias, pero en menos de lo que esperamos el futuro nos habrá rebasado, y será de lo más cotidiano hablar de movilidad y referirse a logística, infraestructura e incluso a conductas” concluye.

