Romero Santos arma reencuentro con Aventura: Conoce las fechas del adiós

Si bien la carrera como solista de Romeo Santos ha marchado con éxito, no podemos olvidar su paso por Aventura, donde se dio a conocer al mundo con temas como: ‘Obsesión’, ‘Un Beso’ o ‘Dile al Amor’.

Y para recordar esas canciones de bachata, el cantante decidió reunirse de nueva cuenta y por última vez con el grupo formado en la década de los 90.

Romeo Santos se despide de Aventura este 2024

Bajo el nombre de ‘Cerrando Ciclos’, es como el cantante estadounidense quiere despedirse de su pasado para seguir con su carrera como cantante y actor.

“Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”, afirmó el Rey de la Bachata.

Dónde será la gira de Romeo Santos y Aventura en 2024

Por medio de sus redes, Romeo Santo dio a conocer que la gira del adiós de Aventura comenzará en mayo y terminará en junio, pero lo único malo es que las presentaciones sólo serán en Estados Unidos.

Lo que provocó que sus seguidores le pidieran que ampliara ‘Cerrando Ciclos’ a toda Latinoamérica.

No es la primera vez que el cantante se reúne con Aventura, ya que en 2019 armaron la ‘Gira Inmortal’, con la cual recaudaron 25.8 millones de dólares y vendieron 189 mil boletos en 15 conciertos.

