Salen a la venta los boletos para el estreno de la película 'Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)'

Si eres seguidor del anime esta noticia te va a gustar, ya que se anunció la venta de boletos para ver el próximo 22 de febrero en el cine el estreno de la película 'Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) - To the Hashira Training' , la cual marca el inicio de la cuarta temporada de la serie.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para la película 'Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)'?

Tanto Cinépolis como Cinemex dieron a conocer que será a partir del primer minuto de este 7 de febrero que el público pueda adquirir, mediante sus páginas de internet, los boletos para las funciones que se proyectarán en las diferentes salas de cine del país.

Cabe señalar que estos boletos son para las funciones normales que se proyectarán a partir del próximo 22 de febrero, pues para el evento Demon Slayer World Tour 2024 del 17 de febrero, en donde se verá por primera vez la película con la presencia de invitados especiales como Takahiro Sakurai y Kengo Kawanishi, actores de voz de Giyuu Tomioka y Muichiro Tokito, respectivamente, las entradas ya están agotadas.

Cabe señalar que la temporada 4 de la serie de anime 'Demon Slayer' se estrenará en streaming en los próximos meses y se verá en exclusiva por la plataforma Crunchyroll.

