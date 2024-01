La diputada Salma Luévano acepta disculpa de Andrés Manuel López Obrador

Salma Luévano, diputada de Morena, aceptó la disculpa de Andrés Manuel López Obrador. Y es que hace unos días, el presidente de México se refirió a la activista de la comunidad LGBTTQ+ y, como “señor vestido de mujer”, por lo que la política trans, por medio de un video en sus redes sociales, expresó la satisfacción de que el Gobierno Federal acepte a la diversidad.

“Estoy segura que el gobierno que usted encabeza, esta Cuarta Transformación de la que me siento orgullosa de pertenecer, no es un gobierno que me cierra las puertas, se las cierre a la diversidad o que nos ignore. La Cuarta Transformación tiene que ser diversa y si no es diversa, no es Cuarta Transformación”, expresó.

Asimismo, la diputada, después de aceptar la disculpa de AMLO, le envió un mensaje en el que le dice que sigue a la espera de que pueda recibirla para hablar de temas relacionados a la comunidad LGBTTQ+, y que hasta el momento no ha recibido respuesta de la Presidencia.

“Presidente López Obrador, en un evento público le solicité una reunión para ver los pendientes de la agenda y de la deuda histórica hacia nuestra población #LGBTTTIQA+, usted me dijo que SI. Hasta el momento no he tenido comunicación por parte de la presidencia”, señaló la política.

