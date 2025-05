Sandra Cuevas se cuela a evento de la UNAM; FES Aragón aclara que no fue invitada

La FES Aragón de la UNAM aclaró que la institución no invitó a Sandra Cuevas a los eventos por la Semana del Derecho, por lo que todo indica que la exalcaldesa de Cuauhtémoc se coló a la escuela, en medio de presuntas investigaciones en Estados Unidos por actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

En días pasados, circularon en redes sociales fotos y videos de Cuevas conviviendo con estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores, además de que se le vio presente en uno de los eventos de la Semana del Derecho, organizado por el plantel de la UNAM.

Por esta situación, Araceli Romo, directora de la FES Aragón, aclaró que la institución, perteneciente a la UNAM, no invitó a Sandra Cuevas al evento, señalando que su nombre no aparece en el programa y que tampoco impartió ninguna conferencia, como se llegó a creer.

“Yo quiero aclarar que no fue invitada, no es nada personal, pero no fue invitada por mí, no fue invitada por la carrera de Derecho ni por los organizadores, ni los estudiantes.

“No dio ninguna plática y no fue invitada formalmente. Si ustedes revisan el programa de la Semana del Derecho, se van a dar cuenta de quiénes fueron invitados”, declaró la directora de la escuela.

Se confirma que Sandra Cuevas se coló al evento

Tras confirmarse que la política no fue invitada por la FES Aragón, se refuerza la versión de que Sandra Cuevas se presentó sin autorización en la institución de la UNAM para hacer acto de presencia en el auditorio donde se llevaban a cabo las ponencias de la Semana del Derecho, aprovechando que varios alumnos se acercaron para pedirle fotos y platicar con ella.

“Yo no sabía que iba a llegar, y nadie en la escuela sabía que iba a llegar”, agregó la directora de la FES Aragón.

Sandra Cuevas desapareció de redes sociales

Cabe recordar que desde hace algunos días, Sandra Cuevas fue noticia al dar de baja todas sus cuentas en redes sociales, coincidiendo con informes periodísticos que señalan que estaría siendo investigada por autoridades en Estados Unidos, por presuntos vínculos con el narcotráfico y por lavado de dinero a través de sus empresas del Diamond Group.

Estas empresas, según versiones en medios, generan dudas por la falta de claridad sobre cómo fueron constituidas, considerando que su único ingreso conocido era el sueldo como alcaldesa de Cuauhtémoc, cargo que ocupó entre 2021 y 2024.

