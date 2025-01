Santa Fe Klan exige ver a su hijo; su expareja teme por su vida

Sante Fe Klan decidió romper el silencio sobre la relación que lleva con Maya Nazor, debido a que no deja que su hijo pueda convivir con su familia y ya se cansó de que le estén sacando dinero.

Por medio de sus redes, el rapero mostró una transferencia de 250 mil pesos, que supuestamente le deposita cada mes para la pensión y ni así le dejan ver al niño.

“Yo sí tengo que cumplir porque sino me amenazan sus abogados. Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que lo conozca mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día, ya me cansé de estarle rogando para que me lo preste”, expuso.

Santa Fe asegura que no le dejan ver a su hijo / FB: @santafeklanoficial|

Santa Fe Klan pide ver a su hijo

El cantante dijo que solo puede ver a su hijo una o dos horas, pero que él también podría cuidarlo más tiempo como lo hace la madre, quien, según él, solo busca su dinero.

“Por respeto a ella nunca he hablado nada pero ya me cansé de que se aproveche de mí y de que sólo quiera quitarme mi dinero para disfrutarlo ella. Yo a mi hijo le doy todo lo que sea de corazón, a él nunca le ha faltado nada gracias a mí. Yo también pudiera cuidarlo igual como ella lo cuida, yo tengo valores y educación”, finalizó.

La pareja se separó al año de tener a su hijo / Redes Sociales|

Maya Nazor teme por su vida

Tras la publicación de Santa Fe Klan, Maya Nazor desmintió las palabras de su expareja asegurando que desde un principio le dijo que no quiere la pensión y que él puede ver a su hijo las veces que quiera y cuando quiera.

“En el contrato que firmamos el puede ver a Luka el día que él quiera, los días que él quiera, mientras no interrumpa con sus actividades escolares y de rutina del bebé de 7 de la mañana a 7 de la noche”, mencionó.

En un video que subió a sus historias, la modelo reveló que el cantante quiere verlo después de las 9 de la noche, cuando el menor ya está durmiendo, y si lo ve poco tiempo es porque él así lo ha decidido

“Sus últimas tres o cuatro visitas han sido de él solo, no he estado yo presente y me da miedo porque temo por mí y temo por mi hijo, así que si algo me pasa culpo completamente a Angel Yair Quezada Jasso por ser y hacer las cosas como las está haciendo”, expuso.

Maya presentó pruebas de que Santa Fe sí ve a su hijo cuando quiere / FB: @mayanazormaya|

Maya Nabor muestra pruebas de los convivios

La también influencer contó que Santa Fe está ejerciendo violencia económica contra ella, por lo que no necesita pensión y que defenderá a su hijo para que esté bien protegido.

“Lo voy a proteger de abusos físicos, mentales y sexuales a los que se expone”, indicó desde París, donde se encuentra trabajando.

Además, mostró varías imágenes donde el cantante llega por su hijo acompañado de varios hombre supuestamente armado y también exhibió varias conversaciones de WhatsApp donde el músico acude a ver a su hijo en el momento que él quiere.

“Así viene con mil hombres, armado a ver a su hijo que ni siquiera tiene permiso de portación de armas. Lo hace para meterme miedo y exponiendo al niño”, detalló.

Por último, Maya reveló que el rapero no ha cumplido con sus responsabilidades como papá ni con el acuerdo que cerraron, pues la pensión que dice dar cada mes de 250 mil pesos no la otorga.

“La captura que muestra es del mes pasado, porque les recuerdo que todos los papás deben de cumplir con dar una pensión alimenticia, él no ha dado dinero este mes, dio dinero hace 2 o 3 meses, 4, 5 meses, no es el dinero que él me ha estado dando desde que nos separamos, porque él no me daba ni un peso, sí el va a subir pruebas yo tengo muchas más”, finalizó.

El pleito al parecer continuará por un buen rato / FB: @mayanazormaya|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CAMBIARÁS DÓLARES? SIGUE ESTABLE EL PESO ESTE VIERNES 10 DE ENERO