Un lamentable incidente ocurrió en el deportivo Gertrudis Sánchez ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un gimnasio de box colapsó en el socavón que se formó tras la ruptura de un tubo colector el pasado 29 de julio.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas debido a que el área había sido evacuada previamente por el incidente inicial.

Desde el 29 de julio, el deportivo había sido cerrado y acordonado luego de que un tubo colector se rompiera en la zona, dando origen a un socavón de aproximadamente 10 metros de ancho y 20 metros de largo, con una profundidad de unos siete metros. La situación llevó a las autoridades a evacuar a todas las personas presentes en el lugar por razones de seguridad.

Durante la madrugada del 3 de agosto, la situación empeoró cuando el socavón se expandió y engulló un pequeño edificio utilizado como oficinas y el gimnasio de box del deportivo. Afortunadamente, no había nadie en el edificio en el momento del desplome, ya que las actividades en el deportivo habían sido suspendidas desde el día del incidente original.

Los vecinos ahora temen por la estabilidad de sus hogares. "Se cayó parte del gimnasio de enfrente de mi casa y se hizo un socavón. Han pasado cinco días solamente y ya se tragó completamente todo el gimnasio, las paredes y ninguna autoridad ha venido a hacer presencia ni a decirnos o darnos respuesta de cuándo van a venir a arreglar eso", dijo Patricia, habitante de la zona a Telediario.

"No nos han dado una explicación. Dicen que ellos no son las personas que pueden decirnos porque ellos son quienes tienen que resolver el problema. No nos han informado qué riesgos corremos o cómo podemos hacer algo para que estemos más tranquilos", mencionó Olga, otra vecina de la zona.

