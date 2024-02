¿Sebastián Piñera tenía experiencia como piloto de helicóptero?

La muerte de Sebastián Piñera en un accidente aéreo de helicóptero generó dudas sobre qué tanta experiencia como piloto tenía el expresidente de Chile (2010-2014/2018-2022), pues él era quien piloteaba la aeronave al momento de caer.

Pese a su cargada agenda como mandatario de su país, Piñera era un experimentado piloto que desde 2004 recibió su licencia para manejar un helicóptero con el 80% de aprobación, aunque el maestro que le enseñó sí señaló que llevó más de un año para que aprendiera.

Sebastián Piñera tardó más de un año en aprender a volar un helicóptero

“Enseñarle a volar no fue tarea fácil. Quienes quieran aprender a deambular por las nubes deben ser personas que arriesgan poco... Justo lo que Piñera no es. Por ello, tuvo que aprender, y se tomó casi un año para hacerlo. Bastante más que su compañero de aula”, comentó Alfonso Wenzel, instructor del expresidente, en una entrevista que dio en 2011 para el medio 'Qué Pasa'.

Para aprobar la licencia de piloto privado de helicóptero, Piñera tomó el curso junto a su amigo y empresario Andrés Navarro, el cual consistía en 40 horas teóricas y 50 prácticas. Además, para sus sesiones de entrenamiento, juntos compraron un helicóptero Robinson 44.

El no poder asistir continuamente a sus clases fue algo que “como profesor, me entró la preocupación, porque para aprender a volar se necesita una rutina muy rigurosa”, agregó Wenzel, al tiempo que recordó la ocasión en la que Piñera aprendió que para volar un helicóptero, no se debía apelar a la improvisación.

“En una oportunidad hubo muchas turbulencias. Yo decidí volver, pero si no, él hubiera seguido. Piñera debió aprender que para ser un buen piloto hay que ser más reflexivo, y andar más despacio, menos apurado”, comentó.

