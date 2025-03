Selena Gomez vende anillo dedicado a Benny blanco valorado en más de 60 mil pesos en menos de 300 pesos

Selena Gomez sorprendió a sus fanáticos al poner a la venta su anillo dedicado a su prometido Benny Blanco. El lunes pasado, la cantante de 32 años, inició su campaña para su más reciente proyecto, su álbum “I Said I Love You First” con Benny Blanco.

“12 días de cosas realmente raras”, es el nombre de esta campaña en la que la cantante regala una pieza particularmente especial: el anillo “B” de diamantes Jacquie Achie que publicó en su historia de Instagram el 2023 para confirmar su romance con Blanco.

Anillo de Selena Gomez / Redes Sociales|

Un representante de Gomez le dijo al diario Page Six que el anillo era una pieza personalizada y única, con un valor de 3 mil dólares ($60,546 pesos mexicanos). Sin embargo, Gomez vendió el accesorio por solo 12 dólares en el sitio web de su tienda de merchandising a principios de esta semana.

"Para el primer día de #12DaysOfReallyRareStuff, que también es una cuenta regresiva para I Said I Love You First, se sintió apropiado elegir algo que sea un símbolo del comienzo de nuestra relación", escribió la estrella de "Only Murders in the Building" en el listado.

Selena Gomez y Benny Blanco / People|

La cantante confirmó: "Este es el anillo exacto y real que publiqué en mi historia de Instagram en diciembre de 2023".

Para el segundo día del sorteo de Gómez, la estrella dio a los fans la oportunidad de ganar un bolso firmado de Coach Selena Grace.

En redes sociales, los seguidores de la cantante quedaron sorprendidos al ver que vendió el anillo original pues especulaba que se trataba de una réplica.

Selana Gomez vende anillo dedicado a su prometido Benny Blanco / Radio City|



