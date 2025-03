Brincos Dieras revela grave problema de salud tras someterse a una liposucción

El famoso payaso y comediante Brincos Dieras hizo una delicada revelación, luego que durante una entrevista con Latin Lover comentó que sufre un grave padecimiento de salud como una consecuencia de una liposucción mal cuidada.

El comediante tuvo una interesante entrevista con el exluchador Latin Lover/IG: @brincosdierasofficial |

Roberto Carlos Espinoza, es el nombre real de este irreverente payaso originario de Monterrey, Nuevo León, quien por su sentido del humor picante y dirigido a los adultos se ha hecho de un lugar en la comedia de todo México.

Sin embargo, como todas las personas, también tiene problemas de salud y una reciente entrevista con el exluchador y actor Latin Lover, Brincos Dieras reveló que apenas en diciembre pasado se sometió a una operación estética para verse más delgado, sin embargo, producto de que no se cuidó como debía, se le formó un seroma (bulto) en la zona del abdomen que requiere de constante drenaje.

Tratar de verse mejor físicamente le salió contraproducente al payaso irreverente/IG: @brincosdierasofficial |

“Me quité la panza, me hice una lipo ahora en diciembre, pero me fue mal porque no me cuidé. Se me hizo un seroma. Me siguen sacando un líquido con sangre. Me han sacado, desde que me hice la lipo, unas 40 jeringas; cada semana me sacan 4 o 5, pero como me traquetearon mucho no pega”, contó el payaso irreverente.

Aunado a ello, Brincos Dieras también comentó que en el mismo procedimiento le inyectaron grasa en los glúteos, sin embargo, esto resultó contraproducente.

“Sí me quiero motivar. De hecho, hasta me pasé grasa para las nalgas, pero se me fue. Fue un desm%dre, quedé peor. Todo por mal comido y todo, pero ya me estoy aplicando”, contó el comediante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Entran en vigor aranceles del 25% al aluminio y acero que impuso Estados Unidos