Sergio Corona desmiente haber sufrido infarto: "Estoy bien gracias a Dios"

Tremendo susto se llevaron los miles de fans del primer actor, Sergio Corona, quien a sus 94 años se sintió un poco mal durante una de las grabaciones de cómo dice el dicho. Por lo que tuvo que ir al hospital, desatando rumores de un supuesto infarto cardiaco. Sin embargo, RÉCORD se comunicó con el querido actor y de viva voz desmintió ese rumor. Así nos dio la buena noticia que a pesar de que estuvo 3 días en el hospital haciéndose revisiones de rutina, nos dijo que está perfectamente bien de salud.

“Eres la tercera persona que habla para darme la noticia de esta situación. Pero no, yo estoy bien Gracias a Dios, ya estoy descansando en mi casa. Lo qué pasa es que mientras grababa la serie me sentí un poco mal y para protegerme la gente de la producción me mando a ver un doctor. Entonces yo creo que algunas personas se quedaron con la idea de que me había dado un infarto. Sin embargo, no es así si estuve 3 días internado en el hospital ABC y ahí el doctor Solana me hizo varios estudios, pero en todos salí muy bien. Me dieron algunas medicinas y yo creo que la próxima semana ya regreso al dicho por qué me tome estos días de vacaciones”

“ME DA GUSTO DARLES ESTA BUENA NOTICIA“

Amable como siempre, Don Sergio reafirmo haber estado delicado de salud, pero una vez más demostró su gran fortaleza y buen humor. “La verdad aproveché estos días en el hospital para descansar y checarme, aunque ahí te despiertan cada media hora. Muchas gracias por hablarme y preocuparse por mí. Me da mucho gusto saludarlos y a través de Récord darle una buena noticia al público que no hubo ningún infarto. Estoy perfectamente bien.

