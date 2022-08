Sergio Mayer aspira a ser presidente de México en 2024: "Me visualizó y trabajo para ello"

Sergio Mayer quien fuera famoso por ser un actor e integrante del grupo Garibaldi, cambió su giro por completo al incursionar en la política, cuando en 2018 logró ser diputado federal por el distrito 6 de la Ciudad de México, correspondiente a zonas de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras con MORENA.

Es por eso por lo que Mayer ya piensa en el futuro y ve cercana la posibilidad de postularse en 2024 para ser presidente de México y ya se imagina en el cargo.

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”, sentenció en entrevista para Venga la Alegría.

¡Sergio Mayer nos comparte su deseo de llegar a la presidencia de México! #VLA #SemifinalQuieroBailar pic.twitter.com/fdZt2uRCO7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 5, 2022

Mayer ha sido criticado por pasar del ámbito artístico al político, es por eso que se comparó con Arnold Schwarzenegger que del cine saltó a la política en Estados Unidos.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, finalizó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR. SAMUEL GARCÍA: 'REGAÑÓ' A LAS PERSONAS QUE DESPERDICIAN AGUA ESCUCHANDO JULIÓN ÁLVAREZ