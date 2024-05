Shakira confirma concierto en México como parte de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran"

En 2024, Shakira presentó su último álbum y anunció el inicio de su gira mundial "Las Mujeres Ya no Lloran". A pesar de que la gira arrancará en Estados Unidos en noviembre, la cantante prometió visitar a sus seguidores en México, lo que ha generado gran emoción entre su público.

Shakira confirma concierto en México

En una entrevista con Andrea Legarreta, la cantante colombiana fue preguntada si incluirá a México en su nuevo disco, ya que ha sido un tema recurrente para ella. "Por supuesto que sí, tengo unas ganas... Me muero” comentó la colombiana.

Shakira anunció las primeras fechas de su gira solo en Estados Unidos, pero recientemente hizo una transmisión en vivo en TikTok donde respondió sobre México y otros países de Latinoamérica.

"Necesito que me manden el wishlist, la lista de deseos de las canciones que quieren que cante, yo ya sé las que voy a cantar, pero por ahí puedo escuchar uno que otro pedido... Sí voy a tocar en México, claro que voy a ir a México, voy a ir a Ecuador, todavía no les puedo decir cuándo, pero pronto les voy a decir las fechas”, Afirmo Shakira.

Aunque aún no se han confirmado fechas oficiales, se espera que pronto se anuncien las fechas del concierto de la colombiana.

¿Quién es Shakira?

Shakira, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, es una famosa cantante, compositora, bailarina y productora discográfica colombiana. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Conocida por su distintiva voz y su habilidad para fusionar diversos géneros musicales, Shakira ha logrado éxito internacional en el ámbito de la música pop, rock en español y la música latina.

Su carrera despegó en América Latina con álbumes como "Pies Descalzos" (1995) y "¿Dónde Están los Ladrones?" (1998). Sin embargo, su éxito global llegó con el lanzamiento de su primer álbum en inglés, "Laundry Service" (2001), que incluía éxitos como "Whenever, Wherever" y "Underneath Your Clothes". Shakira es también famosa por su habilidad para bailar, especialmente sus movimientos de cadera que combinan danza del vientre y ritmos latinos.

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 70 millones de discos y ha recibido numerosos premios, incluidos varios Grammy y Latin Grammy. Además de su música, Shakira es conocida por su labor filantrópica, especialmente a través de su fundación "Pies Descalzos", que se enfoca en mejorar la educación y la calidad de vida de los niños en Colombia.

