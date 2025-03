Shakira en CDMX: Posible setlist para su primer concierto en el Estadio GNP

Estamos a nada de ver el regreso de la cantante Shakira en la capital, fanáticos de la cantante han esperado por mucho tiempo el regreso de la intérprete de “Loba”. Este miércoles 19 de marzo se presentará en el Estadio GNP Seguros en la CDMX.

El concierto del día de hoy, será el primer conciertos de 7 presentaciones que tendrá Shakira en la Ciudad de México.

Recientemente, Shakira ofreció dos conciertos en el Akron de Monterrey y ahora llega a la CDMX. El primer concierto será el 19 de marzo, después el viernes 21 y domingo 23.

Posteriormente retomará los conciertos el martes 25 y el jueves 27 de marzo. Los últimos conciertos son el 28 y 30 de marzo para viajar a República Dominicana y después a Estados Unidos.

¿Cuál será el setlist para los conciertos de Shakira en CDMX?

Este sería el posible setlist para las presentaciones en el Estadio GNP Seguros :

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire

Inevitable

Te Felicito

TQG

Don’t Bother

Acróstico

La Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted to You

Loca

Soltera

Cómo, Dónde y Cuándo

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Poem To a Horse

Te Aviso, Te Anuncio

Suerte

Waka Waka

Loba

¿Cómo y cuándo llegar al concierto de Shakira?

Todos los conciertos de Shakira en el Estadio GNP Seguros comienzan a las 20:30 horas. Si no sabes como llegar al Estadio GNP Seguros, te compartimos la primera opción: Metro de la CDMX.

La estación más cercana es Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 color café. Otra opción es la línea 2 del Metrobús y la estación más cercana es Goma. Posteriormente deberás caminar alrededor de 10 minutos.

Si piensas llevar tu auto la mejor forma de llegar es por Viaducto Río de la Piedad. El Estadio GNP Seguros tiene estacionamiento en diferentes puertas, pero normalmente son la 7, 8, 9 y 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

