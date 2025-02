¡Shakira fue hospitalizada de emergencia! La cantante tuvo que cancelar concierto en Perú

La cantante colombiana Shakira canceló el concierto programado para este domingo 16 de febrero en Lima, Perú, pues la propia artista confirmó que está hospitalizada debido a algunos problemas de salud.

Este fue el comunicado que publicó Shakira/IG: @shakira|



Fue mediante un comunicado que la interprete de canciones como ‘Soltera’, ‘Hips Don’t Lie’ y ‘Waka Waka’, entre otras, informó a sus seguidores peruanos sobre su estado de salud, disculpándose por no poderse presentar esta noche el concierto que estaba programado en el Estadio Nacional de Lima.



“ Lamento informarles que anoche (sábado 15 de febrero) tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento.

La cantante iba a ofrecer dos concierto en Perú, los días 16 y 17 de febrero/IG: @shakira|



“ Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, se lee en el comunicado de Shakira, abriendo la posibilidad a que el segundo concierto en Perú, pautado para el lunes 17 de febrero, sí se pueda llevar a cabo.



“ Espero mañana estar mejor y que me den el alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar el show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”, se agrega en el comunicado.

Reportes indican que Shakira sufrió un cuadro de gastritis/IG: @shakira|



¿Qué le pasó a Shakira?



Aunque en su comunicado Shakira se limita a decir que presentó “un cuadro abdominal”, medio de Perú reportan que la cantante colombiana presentó un problema de gastritis, por lo que fue necesario hospitalizarla en la Clínica Delgado, en Miraflores, en donde le realizaron una varios exámenes médicos, entre ellos una endoscopia.

