Murió Kim Sae-ron, actriz surcoreana de Netflix que sufría rechazo público por un accidente

El mundo de la farándula está de luto tras confirmarse la muerte de la actriz surcoreana de tan sólo 24 años, Kim Sae-ron , quien fue encontrada sin vida en su departamento, pero sin que hasta el momento haya indicios de que fue víctima de violencia.



Según los primeros reportes que llegan desde Corea del Sur, Kim Sae-ron tenía programa una reunión social, sin embargo, la joven no llegó por lo que uno de sus amigos fue a buscarla a su apartamento ubicando en el departamento Seongdong, en Seúl, encontrando ahí su cuerpo sin vida y dando aviso a las autoridades.

La joven se había quedado de ver con sus amigos, pero nunca llegó/IG: @ron_sae|



“ De momento, no hemos hallado señales de crimen, pero seguimos examinando los detalles del caso”, informó un funcionario de la policía local.



Kim Sae-ron era rechazada por un accidente vial



Pese a que en los inicios de su carrera Kim Sae-ron ganó un enorme prestigio que se reflejaba en variadas ofertas de trabajo y premios por sus actuaciones, en mayo de 2022 cambió su vida para siempre, luego de que mientras conducía su vehículo y bajo los efectos del alcohol, chocó contra un transformador eléctrico que dejó sin luz a una zona del departamento de Cheongdam-dong, en Seúl.

La actriz era muy reconocida en su natal Corea del Sur/IG: @ron_sae|



Esta situación le generó críticas y el rechazó público, tanto de las producciones como de la sociedad surcoreana. “Mi mal juicio y mi comportamiento causaron daños a mucha gente, incluidos los comerciantes de los centros comerciales de los alrededores, los ciudadanos y los que estaban restaurando los daños. Debería haber actuado con más cuidado y responsabilidad, pero no lo hice. Pido sinceras disculpas.



“ No hay excusa para este desafortunado incidente y estoy decepcionada y profundamente avergonzada de mí misma por el mal que he hecho, voy a reflexionar y reflexionar y reflexionar para asegurarme de que esto no vuelva a suceder, lo siento”, se lee en la carta que escribió aquella vez la actriz para disculparse por el accidente, el cual le costó una multa de 13 mil 850 dólares.

Después de chocar tras ir alcoholizada, todo el mundo rechazó a la actriz/IG: @ron_sae|



A partir de este hecho, Kim Sae-ron se alejó de los escenarios, varias marcas dejaron de patrocinarla e incluso la mayor parte de su participación en siete capítulos de la serie de Netflix ‘Sabuesos’ (2023) fue editada, ya que se retiró por problemas de salud.



En los últimos meses se habló de su regreso a los escenarios, estando programada para participar en la obra de teatro Dongchimi, sin embargo, el rechazo del público de Corea del Sur la llevó a retirarse del proyecto antes de que se estrenara. Lo último que se supo de Kim Sae-ron es que tenía un trabajo de medio tiempo en una cafetería, alejada por completo del medio artístico.

