Silverio habla de Claudia Sheinbaum: “No estamos tan atrasados como yo creía”

En la pasada jornada electoral, Silverio salió a votar como cualquier ciudadano y, hasta eso, quedó complacido con la participación ciudadana donde no se reportaron incidentes que lamentar.

El polémico músico (que termina encuerado sobre los escenarios) nos platicó que con el simple hecho de que México haya elegido a una mujer como Presidenta, el machismo se está terminando.

En entrevista con Contra, el oriundo de ‘Chimpancingo’, Guerrero, también nos habló sobre su más reciente material y de la próxima presentación que tendrá en La Hacienda de Montecristo, en Tlalnepantla.

¿Cómo va estar tu concierto en Tlalnepantla?

Silverio: “Vamos a destruir totalmente todo, estoy como león salido de la jaula y listo para para la presentación del 14 de junio en La Hacienda Montecristo”.

A parte, llegas con nueva música…

S: “Hay nueva música, nuevas piezas, hay más fiesta que nunca. Será un show para todas las edades, para toda la familia en Tlalnepantla en el Estado de México, donde siempre se pone sabroso, yo digo que es un show obligado por allá, hace rato que no estoy por ahí”.

¿Ya cuándo estará completo el nuevo disco?

S: “Realmente el disco no tiene nombre, sólo es Silverio y Caníbal, que es un disco que hice en colaboración con Caníbal, que es percusionistas y lo estuvimos generando en conjunto. Yo le digo que es el disco pop de Silverio porque me dediqué a escribir más algunos párrafos, algunas letras para gritar encima de la música y la última canción que sale es ‘Primitiva’”.

¿Y cómo viste la jornada electoral?

S: “La vi muy bien, todo transcurrió en bastante paz y armonía, lo cual es bueno, la gente salió a votar que es lo importante; mas allá de mis preferencias partidistas, yo creo que lo que es bueno es que dan la impresión de que no hay fraude y podemos elegir a los que estén ahí, ya sea los que me gusten a mí o no, por lo menos hay una situación bastante transparente al respecto, creo es que es muy saludable para el país, sobre todo es eso, que realmente no haya tantas décadas de fraude”.

¿México está listo para su primera Presidenta?

S: “Seguro que sí, realmente es sorprendente que un país que se caracteriza y que uno de sus defectos más grandes es el machismo y que hayan elegido a una Presidenta, me parece completamente fantástico, eso significa que no estamos tan atrasados como yo creía”.

¿El próximo gobierno beneficiará a la música?

S: “No sé que decir al respecto, no soy ninguna eminencia en materia, pero ojalá le inviertan a la cultura que es muy importante, sería muy bueno para todos, lo que vi es que algunos festivales se están organizando en la calle y eso no es exclusivo de este sexenio, creo la fiesta y los conciertos gratuitos siempre se ha disfrutado en la CDMX y esperemos así sigan siendo y que crezca eso, será muy positivo para todos aquellos que no puedan pagar un boleto para un festival”.

¿Te han cancelado un concierto por cuestión de seguridad?

S: “La verdad es que sí, me han cancelado conciertos tanto en México como en el extranjero, en el fondo no es que pasen cosas graves en mi espectáculo, sí es subido de tono y es un poco agresivo pero siempre controlado. Y muchas veces como que la gente no entiende eso y como que se sacan de onda muy récio y brincan de la manera equivocada que es la cancelación”.

Silverio sigue ganando plazas del rock como El Chopo…

S: “La incomodidad no es algo que me molesta, es algo que busco, está bueno pararse en lugares donde no deberías de estar sobre todo para un show como el mío porque lo que quiero es molestar y lo logro a través de este tipo de espacios donde yo no debería de existir pero muchas veces logramos acceder por azares del destino. Incluso en el Chopo que es un lugar rockero, pero hace unos años intenté tocar y pues se les frunció porque llegó demasiada gente y me dijeron que se suspendía, les dio miedo porque se saliera de control la situación”.

Próximo concierto:

Fecha: 14 de junio de 2024

Acceso: 8:00 pm en adelante

Lugar: La Hacienda de Montecristo (Av. Adolfo López Mateos #63 Puente de Vigas, Tlalnepantla, Edo. de Mex.)

