Silverio, músico mexicano, calificó al América como 'lo más detestable' de la CDMX

Bien dicen que o amas al América o lo odias. Y así es el caso de Silverio, músico mexicano, que dejó en claro el repudio que le tiene al conjunto azulcrema, pues aseguró que es de lo peor en la Ciudad de México.

Durante una entrevista con el canal 'Café con Mezcal', al también conocido como "Su Majestad Imperial" le preguntaron si apoyaba al club de Coapa, por lo que aprovechó para criticalo y para enviarles un mensaje a los seguidores del equipo.

"No, me cagan. Irle al América habla muy mal de cualquier persona. Realmente me acerqué al América porque me parece lo más detestable que hay en la Ciudad de México.", comentó.

No obstante, Silverio reconoció que el América tiene sus puntos a favor, siendo la famosa frase "Ódiame más" una de ellas. "Me encanta el eslogan, fue más por eso que por las personas que patean una pelota en el campo", aseguró.

