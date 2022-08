Memo Ochoa tras ser galardonado por Nickelodeon por labor social: 'Todos podemos sumar'

Guillermo Ochoa está muy cerca de vivir su quinto Mundial de forma consecutiva como una de las más grandes figuras del futbol mexicano en la actualidad.

El arquero del América ha aprovechado esá popularidad para colaborar con la sociedad en distintas formas, razón por la que fue reconocido en los 'Kids Choice Awards México 2022' organizado por Nickelodeon.

"Estoy muy contento, la verdad es que estoy agradecido con Nickelodeon porque agregar al deporte, este tipo de eventos no hace bien a todos, el que involucren, que se junte la fórmula, niños, espectáculos y deportes esta muy padre y agradecido por el reconocimiento social porque bueno uno trata como persona pública de poner su granito de arena y es importante mandar el mensaje de que todos podemos sumar", expresó Ochoa para Infobae.

"Estoy más que agradecido porque me ha tocado una carrera muy linda. Comencé muy joven, toqué generaciones que ya no son tan jóvenes, pero sigo activo y ahora como futbolista le llego a los niños. Entonces, estoy contento porque hay muchos niños que quieren ser futbolistas en este país, que les gusta el deporte, que ven a la selección y ahora que viene el mundial, pues bueno siempre sus aplausos y sus gritos, una foto o un autógrafo, es una forma para mí de agradecimiento de que he hecho bien mi trabajo entonces devolverles eso es todo", agregó.

En ceremonia realizada en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Ochoa fue reconocido por su labor social y no salvó del icónico baño de slime.

